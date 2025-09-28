نيجيريا تسعى لاعتماد طائرة صينية لشركات الطيران المحلية

قال المدير العام لهيئة الطيران المدني النيجيرية الكابتن كريس أونا ناجومو لوكالة رويترز إن الهيئة تدرس اعتماد طائرة "سي 919" الصينية لتشغيلها من قبل شركات الطيران المحلية، في ظل توسع الأسطول الجوي النيجيري وتحسن العلاقات مع بكين.

شركة الطائرات الصينية المملوكة للدولة (كوماك) تنتج الطائرة ذات البدن الضيق "سي 919" لمنافسة شركتي إيرباص وبوينغ الغربيتين، وقد أجرت عدة محادثات مع نيجيريا بشأن هذه الطائرة.

لكن الشركة تواجه تحديات في سعيها لدخول السوق الأفريقية، إذ تفتقر طرازاتها إلى شهادات الاعتماد من الجهات التنظيمية الغربية، كما أنها تتأخر في تسليم الطائرات.

وقد أوقفت الولايات المتحدة مؤقتًا هذا العام تصدير محركات "سي إف إم" التي تستخدمها طائرة "سي 919" بسبب النزاعات التجارية.

وتعد نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة)، سوقا واعدة في مجال الطيران.

وقال الكابتن ناجومو إنهم يدرسون عملية الاعتماد التي قد تستغرق عدة أشهر لتشغيل الطائرة على الخطوط الداخلية، مشيرًا إلى غياب التحقق من الجهات الغربية.

وأضاف ناجومو، على هامش اجتماع وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة في مونتريال بكندا، "نحن ننظر في اعتماد الطائرة، هذا هو أول ما يجب أن نبدأ به".

ويشمل عرض شركة كوماك الصينية دعم الصيانة لشركات الطيران النيجيرية.

وأوضح ناجومو أن مسؤولي كوماك عرضوا تقديم دعم في الصيانة والتدريب لأي طائرات تُشغّل من قبل شركات نيجيرية، كما يبحثون ترتيبات "التأجير الجاف"، أي تأجير الطائرات بدون طاقم.

وقال "طلبنا منهم فقط أن يسهلوا ترتيب تأجير جاف جيد، فهذا أفضل".

من جانبه، أعرب عبد الله أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران النيجيرية إن جي إيغل، عن اهتمامه بتوسيع أسطوله الذي يضم 3 طائرات حاليا، وقال إنه سينظر في طائرات كوماك إذا تم اعتمادها مع توفير دعم الصيانة والتدريب.

وقد تحسن تصنيف نيجيريا في مجموعة العمل المعنية بالطيران مما يعكس التزاما أقوى باتفاقية كيب تاون، وهي معاهدة تُسهّل تأجير معدات الطيران.

وأشار ناجومو إلى أن هذا التطور يعزز ثقة المؤجرين، مما يمكّن شركات الطيران الـ13 في البلاد من الحصول على طائرات أحدث في سوق التأجير.

ورغم أن السفر الجوي لا يزال مكلفا لكثير من النيجيريين، فإن متوسط أسعار التذاكر الحقيقية انخفض بنسبة 43.6% بين عامي 2011 و2023، وفقا لبيانات اتحاد النقل الجوي الدولي "آي إيه تي إيه" (IATA).

حاليا، تُشغّل طائرة "سي 919" فقط من قبل شركات الطيران الصينية، بينما يُستخدم الطراز الأصغر "سي 909" من قبل 3 شركات في جنوب شرق آسيا.