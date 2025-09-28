قطر.. ترسية عقود لتطوير البنية التحتية بـ12 مليار ريال

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في قطر عن ترسية 13 عقدا جديدا، بقيمة 12 مليار ريال قطري (3.3 مليارات دولار)، ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية لشبكات الطرق والصرف والمباني العامة، وتحسين جودة الحياة في البلاد.

وقال رئيس الهيئة المهندس محمد بن عبد العزيز المير إن العقود الجديدة تمثل خطوة إستراتيجية تعزز استدامة وتكامل البنية التحتية، وترسخ ريادة دولة قطر في هذا المجال، وتدعم الاقتصاد في إطار رؤية قطر 2030، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد.

من جهته، أوضح المهندس خالد سيف الخيارين، مدير شؤون المشروعات في "أشغال"، أن العقود التي تمت ترسيتها تشمل 6 مشروعات أساسية، أهمها إنشاء وتطوير شبكات طرق وعدد من المباني التعليمية والصحية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

بدوره، قال المهندس أحمد الأحمد، مدير شؤون قطاع الأصول في الهيئة، إن عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها، ستسهم في الارتقاء بإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، وضمان استدامة أصول البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال تشغيل وصيانة شبكات الطرق، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتمتد العقود لمدة 5 سنوات، لجميع المشاريع باستثناء مشروع أنظمة النقل الذكية الذي يمتد لمدة 3 سنوات.

أما مشاريع تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، فمن المقرر أن تبدأ في الربع الأول من عام 2026، حيث تعتمد على أحدث الابتكارات مثل الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات.