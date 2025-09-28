الكويت تعتزم إضافة 14 غيغاوات من الكهرباء بحلول 2031

تعتزم الكويت تنفيذ سلسة من "المشاريع الضخمة" لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 14.05 غيغاوات بالإضافة إلى 228 مليون غالون من المياه العذبة يوميا بحلول عام 2031، وفق قول وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم، وذلك في إطار المساعي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان أمن الإمدادات.

وتعاني الكويت -عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- من أزمة في إنتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي لقطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.

اجتياز الصيف

وقال المخيزيم في بيان على موقع إكس إن بلاده اجتازت صيف 2025 "بنجاح" رغم ارتفاع رجات الحراراة إلى 51 درجة في بعض الأيام، مشيرا إلى تراجع الحمل الأقصى للكهرباء في الصيف بنسبة 0.17% في 2025 على أساس سنوي، مقارنة بزيادة كانت متوقعة بنسبة 4%.

تشمل هذه المشاريع، وفق المخيزيم، مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة بقدرة انتاجية 2.7 غيغاوات، والذي تم توقيع عقده مع تحالف يضم شركة "أكوا باور" السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، في أغسطس/آب، بتكلفة تتجاوز مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار) بدعم تمويلي من بنوك محلية وعالمية.

كما تشمل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الشقايا للطاقة المتجدددة وتبلغ طاقتهما 1.6 غيغاوات، وسيتم بناء المرحلتين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أما المرحلة الثالثة والرابعة من ذات المشروع فطاقتهما المتوقعة 3 غيغاوات وسيتم تنفيذهما بالتعاون مع الصين.

ومن هذه المشاريع كذلك مشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المرحلة الأولى، الذي سيضيف ما لا يقل عن 1.8 غيغاوات من الكهرباء و125 مليون غالون من المياه يوميا، والذي سيتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت دعوة ائتلافات دولية مؤهلة مسبقا لتقديم عطاءاتها والمشاركة في المزايدة المتعلقة بتنفيذه في أول سبتمبر/أيلول.

كما تشمل أجزاء من مشروع محطة النويصيب الذي قال الوزير إن قدرته تصل إلى 7.2 غيغاوات.

نقلت رويترز عن المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فاطمة عباس جوهر حيات قولها إن جزءا من مشروع محطة النويصيب سيتم تنفيذه بعد 2031 وحتى 2040.