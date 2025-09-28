الريال الإيراني بأدنى مستوى بعد إعادة فرض العقوبات

سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار اليوم الأحد قرابة الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات.

وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يُتداول بحوالي 1.12 مليون ريال، وفق موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين.

وقبل أن تفعّل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد"، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا عن مليون ريال إيراني.

وفي وقت سابق اليوم نددت إيران بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد 10 سنوات من رفعها، بعد تعثر المحادثات بين طهران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي.

وأُعيد فرض العقوبات الصارمة أمس السبت بعد فشل المفاوضات النووية، لكن الأوروبيين والأميركيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية.

عقوبات حيز التنفيذ

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيا السبت الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك (منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش)، بعد 10 سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.

ويتسبب البرنامج النووي الإيراني بتدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصرّ على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".

تنديد

ونددت الخارجية الإيرانية في البيان بإعادة تفعيل العقوبات، معتبرة أنها "إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية"، ودعت الدول إلى عدم تطبيقها.

وفي أواخر أغسطس/ آب أطلقت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015.

وقبل دخول القرار حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا "للتشاور"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن واشنطن طلبت من طهران تسليمها "كلّ" مخزون اليورانيوم المخصّب لقاء تمديد رفع العقوبات.

وصرح لصحفيين في نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة "تريدنا أن نسلمها كلّ اليورانيوم المخصّب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة 3 أشهر… ذلك غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

واقترحت روسيا والصين الجمعة في مجلس الأمن الدولي تمديد الاتفاق النووي الذي تنتهي مفاعيله في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، 6 أشهر، من أجل إعطاء الدبلوماسية المزيد من الفرص.

واليوم دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.

وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش ونشرها على منصة إكس "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.