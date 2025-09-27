استئناف صادرات النفط من كردستان العراق لميناء جيهان التركي

قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن النفط الخام تدفق عبر خط أنابيب من إقليم كردستان العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام، بعد اتفاق مؤقت أنهى الجمود.

وأضافت الوزارة "انطلقت عمليات التشغيل عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أمس الجمعة، لتلفزيون محلي إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم سيسمح بتدفق ما بين 180 ألفا و190 ألف برميل يوميا من النفط إلى ميناء جيهان التركي.

من جهته قال علي نزار مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة للحكومة الاتحادية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشركة ستتسلم كمية يومية لا تقل عن 190 ألف برميل مخصصة للتصدير، في حين تُخصص كمية 50 ألف برميل يوميا لأغراض الاستهلاك المحلي.

ضغط أميركي لاستئناف التدفقات

ضغطت الولايات المتحدة لاستئناف الضخ الذي من المتوقع أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الأسواق العالمية، في وقت يعمل فيه تحالف أوبك بلس على تعزيز الإنتاج لزيادة حصته في السوق.

ورأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الاتفاق "الذي يسّرته الولايات المتحدة، سيعود بفوائد ملموسة على الأميركيين والعراقيين، مع تأكيد سيادة العراق".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم عن ممثل العراق لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد النجار قوله إن بلاده يمكنها تصدير كميات أكبر من الكميات الحالية بعد استئناف التدفقات عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مخطط لها في ميناء البصرة.

وأضاف "من حق دول أوبك المطالبة بزيادة حصتها خصوصا أنه كانت لديها مشاريع أدت الى زيادة طاقتها الإنتاجية".

وقال وكيل وزارة النفط العراقية باسم محمد لرويترز إن استئناف تدفقات النفط من إقليم كردستان سيسهم في رفع صادرات البلاد إلى نحو 3.6 ملايين برميل يوميا في الأيام المقبلة.

وأضاف أن مستويات إنتاج العراق وصادراته ستبقى ضمن حصته في أوبك البالغة 4.2 ملايين برميل يوميا.

ويُعدّ العراق الذي يوفّر النفط نحو 90% من عائداته، ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)

وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق، تعويضا عن صادرات سمحت بها سلطات إقليم كردستان ولم تصرح بها حكومة بغداد.

وأكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار استئناف صادرات النفط من العراق إلى تركيا في منشور على موقع إكس.

تسوية ديون مستحقة

وأفاد مسؤولون عراقيون مطلعون على الاتفاق بأن الخطة الأولية المتفق عليها يوم الأربعاء تنص على التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) مع الاحتفاظ بـ 50 ألف برميل يوميا أخرى للاستخدام المحلي.

وستتولى جهة مستقلة إدارة المبيعات من ميناء جيهان التركي اعتمادا على الأسعار الرسمية لسومو.

وقال المسؤولون إنه سيتم تحويل 16 دولارا عن كل برميل يباع إلى حساب ضمان وتوزيعها بشكل متناسب على المنتجين، بينما تذهب بقية الإيرادات إلى سومو.

وقالت "دي إن أو" النرويجية إنه ليس لديها خطط حاليا لتصدير النفط عبر خط الأنابيب، لكن لا يزال بإمكان المشترين المحليين شحن إنتاجها من خلاله. وقالت هي وشريكتها في المشروع "جينيل إنرجي" إنه يتعين تسوية مسألة متأخرات كردستان البالغة نحو مليار دولار للمنتجين، والتي تستحق "دي إن أو" منها نحو 300 مليون دولار.

واتفقت شركات النفط الثماني التي وقعت على الاتفاق وحكومة إقليم كردستان على الاجتماع خلال 30 يوما من استئناف الصادرات للعمل على آلية لتسوية الديون المستحقة.

توترات بين بغداد وكردستان

وشكّلت صادرات نفط كردستان العراق مصدرا كبيرا للتوترات بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة أربيل في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، على مدى عامَين ونصف العام بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.

وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وتجاوزت قيمة الخسائر التي تكبّدها العراق بسبب توقف صادرات الإقليم من النفط 35 مليار دولار، بحسب تقديرات "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان" (أبيكور).