5 إستراتيجيات للتمويل الشخصي تؤمّن مستقبلك المالي

قالت مجلة فوربس إن كثيرًا من الأفراد يواجهون أزمات مالية متكررة بسبب غياب الأساسيات في إدارة أموالهم، بدءًا من ضبط التدفق النقدي وصولا إلى بناء المدخرات.

وتشير المجلة إلى أن "التمويل الشخصي لا يمثل وصفة سحرية، لكنه منظومة مترابطة إذا أُديرت بفعالية، فإنها تتيح للأفراد تحقيق الاستقرار المالي وصناعة مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا".

ضبط التدفق النقدي

ويشدد تقرير فوربس على أن فهم كيفية دخول وخروج الأموال يمثل الخطوة الأولى لبناء استقرار مالي، محذرًا من أن تجاوز النفقات حجم الدخل يجعل الاستقرار أمرًا متعذرًا.

وتوصي المجلة بتتبع النفقات بدقة عبر التطبيقات أو الجداول أو حتى الورقة والقلم، مؤكدة أن هذه الممارسة تكشف الفروق بين "النفقات الثابتة مثل الإيجار والأقساط" و"النفقات المتغيرة مثل الطعام والترفيه".

ويقترح التقرير إعداد ميزانية وفق قاعدة "50 /30/ 20″، بحيث يخصص نصف الدخل للاحتياجات الأساسية، و30% للرغبات، و20% للادخار والاستثمار، ويشدد على أن الالتزام بالميزانية خطوة حاسمة لتحسين الوضع المالي تدريجيا.

إعطاء الأولوية للادخار

وتحذر فوربس من أن فقدان الوظيفة أو مواجهة طارئ صحي يمكن أن يقلب الاستقرار المالي رأسًا على عقب، داعيةً إلى إنشاء "صندوق طوارئ" يغطي 6 أشهر من النفقات على الأقل. كما توصي بفتح حسابات ادخار منفصلة للأهداف المختلفة مثل السفر أو شراء منزل، لتبقى المدخرات منظمة وملموسة.

ويؤكد التقرير أن على الأفراد أن "يوفروا قبل أن ينفقوا"، لا العكس، ويضيف أن جعل الادخار "نفقات ثابتة" تُقتطع آليًا من الراتب يمثل أفضل وسيلة لتجنب التسويف.

إدارة الديون

وتكشف فوربس أن الديون غير المُدارة تمثل العقبة الأكبر أمام بناء الثروة، وتنصح بتسجيل جميع الالتزامات المالية مع تحديد الرصيد والفائدة والدفعات الشهرية.

وتوصي بسداد الدَّين ذي الفائدة الأعلى أولًا وفق طريقة "الانهيار الجليدي"، أو اتباع طريقة "كرة الثلج" للتخلص من الديون الصغيرة بسرعة وبناء دافع نفسي.

كما يشير التقرير إلى خيارات أخرى مثل إعادة التمويل أو خطط السداد الرسمية، تبعًا لظروف كل فرد.

تشغيل المال عبر الاستثمار

وتوصي فوربس ببدء الاستثمار في وقت مبكر لتعظيم أثر العائد التراكمي، موضحة أن الفرد لا يحتاج أن يكون خبيرًا في وول ستريت ليبدأ، وتشدد على أهمية الاستفادة من خطط التقاعد أو التأمينات المتاحة، باعتبارها تقدم مزايا ضريبية تعزز العوائد طويلة الأمد.

ويشجع التقرير على الاستثمار في "صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة" أو "الصناديق المتداولة"، لأنها توفر تنويعًا واسعًا وتقلل المخاطر. ويضيف أن "قضاء وقت طويل في السوق أفضل من محاولة توقيت السوق".

الحماية عبر التأمين والتخطيط

يدعو تقرير فوربس الأفراد إلى حماية أنفسهم عبر التأمين والتخطيط للإرث، واصفًا التأمين بأنه "شبكة أمان أكبر من صندوق الطوارئ"، لأنه يحمي من التكاليف الصحية الباهظة أو فقدان الدخل، ويوصي بالتأمين الصحي وتأمين الحياة وتأمين العجز كأدوات أساسية.

كما يشدد على إعداد وصية ومستندات قانونية تحدد كيفية توزيع الأصول بعد الوفاة، لتجنب النزاعات وتوفير الحماية للعائلة.

وتؤكد فوربس أن بناء الأمن المالي يتطلب مسارًا متدرجًا يبدأ بضبط التدفق النقدي، ويمر بالادخار، ومعالجة الديون، ثم الاستثمار، وصولًا إلى الحماية عبر التأمين والتخطيط.

وتخلص المجلة إلى أن "النجاح لا يتحقق بين ليلة وضحاها، لكنه يصبح ممكنًا بالمثابرة والالتزام".