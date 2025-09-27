لماذا يهدد ارتفاع أسعار الكاكاو اقتصاد كوت ديفوار؟

رغم أن كوت ديفوار ما تزال المنتج الأول عالميا لحبوب الكاكاو، فإن الارتفاع القياسي للأسعار كشف هشاشة نموذجها الاقتصادي، في وقت تتصاعد المنافسة من دول أكثر تحررا في السوق.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يظل قطاع الكاكاو، الذي يعيل نحو 6 ملايين مزارع صغير ويمثل 40% من الصادرات و14% من الناتج المحلي، بمثابة العمود الفقري للاقتصاد ومؤشر سياسي حساس حسب ما ورد في تقرير لمجلة أفريكا ريبورت.

1. لماذا ارتفعت أسعار الكاكاو إلى هذا الحد؟

يوضح التقرير أن العقدين الماضيين شهدا وفرة في الإنتاج من كوت ديفوار وغانا، وهذا أبقى الأسعار بين ألف و3500 دولار للطن.

لكن منذ 2023 تغيّر المشهد: صدمات مناخية، أمراض مثل فيروس "سويلن شوت"، وتقدّم أعمار المزارعين، كلها قلّصت المحاصيل.

لذا كانت النتيجة فجوة في العرض رفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، بلغت 12 ألف دولار للطن في 2024، بمتوسط 8900 دولار بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، أي 3 أضعاف متوسط العقدين السابقين.

2. ماذا ينتظر الموسم المقبل؟

بحسب أفريكا ريبورت، يُتوقع أن يبلغ محصول 2026/2025 نحو 1.8 مليون طن، وهو مستوى يحافظ على صدارة كوت ديفوار عالميا، متقدمة على غانا.

أما السعر المحلي (سعر المزرعة) فقد بلغ العام الماضي 2200 فرنك أفريقي للكيلوغرام (تعادل تقريبا 3.91 دولارات أميركي)، ويتوقع أن يصل هذا الموسم إلى 2800 فرنك، مدفوعا بارتفاع الأسعار العالمية وضغوط الانتخابات الرئاسية.

كما أن تنسيق الأسعار مع غانا، التي حددت 2500 فرنك، يفرض على كوت ديفوار رفع السعر لتفادي تهريب الحبوب عبر الحدود.

3. لماذا يتعرض نموذج كوت ديفوار للضغط؟

يقوم النظام التسويقي الذي يديره "مجلس القهوة والكاكاو" على مبيعات آجلة تضمن سعرا أدنى للمزارعين.

وهذا النظام كان فعالا في فترات الأسعار المنخفضة، لكنه اليوم يضع كوت ديفوار في موقع أضعف مقارنة بدول محررة مثل ليبيريا والكاميرون، حيث تجاوز السعر 3 آلاف و5 آلاف فرنك للكيلوغرام.

وتقول أفريكا ريبورت إن هذا الفارق يغذي تهريب الكاكاو ويقلص عائدات التصدير، كما يثير استياء المزارعين الصغار.

4. هل يمكن لكوت ديفوار تعديل نظامها؟

ينقل التقرير عن مسؤولين أن "المجلس لا يستطيع ببساطة مجاراة السوق لأنه يتعامل مع محصول ضخم يصل إلى مليوني طن".

ومع ذلك، أجرى المجلس بعض التعديلات مثل تقليص فترة البيع المسبق من عام إلى 6 أشهر، وتحسين أدوات التنبؤ بالمحاصيل.

ويرى خبراء أن السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة من الأسعار المرتفعة يجب أن تُستغل لإصلاح النموذج، وتحويل المزارعين إلى "رواد أعمال زراعيين" يعتمدون على تنويع مصادر الدخل لا على الكاكاو وحده، حسب ما أورده نفس المصدر.

5. هل موقع كوت ديفوار كأول منتج عالمي مهدد؟

تشير أفريكا ريبورت إلى أن الإنتاج في كوت ديفوار في حالة جمود، وقد يتراجع إلى مليون طن فقط خلال عقد.

في المقابل، تواصل الإكوادور، المنتج الثالث عالميا، صعودها السريع، مع توقعات بتجاوز المليون طن بحلول 2035 بفضل نموذج إنتاج أكثر كثافة.

وهذا التحدي يفرض على كوت ديفوار الاستثمار في البحث والتطوير، مكافحة الأمراض، وتحسين الإنتاجية، إضافة إلى تلبية معايير التتبع الأوروبية الصارمة.