ليسوتو تعلن تأييد واشنطن لتمديد قانون "أغوا" لعام إضافي

أعلن وزير التجارة والصناعة في ليسوتو، موخيتي شيللي، أن الولايات المتحدة تعتزم تمديد العمل بقانون النمو والفرص الأفريقي "أغوا" لمدة عام إضافي، في خطوة من شأنها أن تمنح الدول الأفريقية، ومنها بلاده، متنفسا مؤقتا في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة.

وكانت الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل/نيسان الماضي على شركاء تجاريين حول العالم قد أثرت بشدة على اقتصادات أفريقية، واعتُبرت تهديدا مباشرا لمستقبل "أغوا" الذي أتاح للقارة منذ ربع قرن دخولا تفضيليا إلى الأسواق الأميركية.

وقد تلقت ليسوتو، الدولة الجبلية الصغيرة المعتمدة على صادرات النسيج، ضربة قاسية حين فُرضت عليها رسوم بلغت 50% في ما سُمّي "يوم التحرير"، قبل أن تُخفَّض لاحقا إلى 15% في أغسطس/آب.

تحركات دبلوماسية

وقاد شيللي وفدا تجاريا إلى واشنطن بين 15 و19 سبتمبر/أيلول الحالي، حيث التقى مسؤولين في لجنتي "الطرق والوسائل" بمجلس النواب و"المالية" بمجلس الشيوخ.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء "جميع من التقيناهم أكدوا ضرورة تمديد أغوا، ووعدونا بأن يتم ذلك بحلول نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول على أبعد تقدير".

مخاوف اقتصادية

وينتهي العمل بالبرنامج في 30 سبتمبر/أيلول، وقد حذرت شركات مستفيدة منه من أن أي تأخير في تجديده سيؤدي إلى إغلاق مصانع وفقدان آلاف الوظائف.

وتشير بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وليسوتو بلغ 276 مليون دولار عام 2024، بزيادة 4.6% عن العام السابق.

مواقف متباينة

وفي حين لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، أكد شيللي أن حكومته ستراقب عن كثب تنفيذ الوعود الأميركية، محذرًا من أن أي إخفاق في التمديد سيضاعف خسائر الوظائف.

من جانب آخر، قال متحدث باسم الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ إن إدارة ترامب لم تبلغهم بعد بموقفها من تجديد "أغوا"، مضيفا أن السيناتور رون وايدن، العضو البارز في اللجنة، ما زال يدعم استمرار البرنامج.