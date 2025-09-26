رغم رسوم ترامب على الدواء مؤشر توبكس الياباني عند أعلى مستوى

اختتم مؤشر توبكس الياباني واسع النطاق تعاملات اليوم الجمعة عند أعلى مستوى له على الإطلاق على الرغم من ضغوط من أسهم شركات الأدوية بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جديدة على الأدوية ليل الخميس.

ومع ذلك، تراجع المؤشر نيكي الياباني المثقل بأسهم التكنولوجيا بشكل حاد عن الإغلاق القياسي المرتفع الذي شهده أمس الخميس، إذ اقتفت أسهم قطاع الرقائق أثر أداء محبط من نظرائها في الولايات المتحدة خلال الليل.

وارتفع المؤشر توبكس 0.05% ليغلق عند 3187.02 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3205.63.

على النقيض من ذلك، انخفض المؤشر نيكي 0.9% ليغلق عند 45354.99 نقطة، بعد أن أغلق عند 45754.93 في الجلسة السابقة.

وكان قطاع الأدوية بالقرب من قاع القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض بنسبة 1.4%.

ومع ذلك، تباين رد فعل السوق على نطاق واسع داخل القطاع على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءة اختراع اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وزادت الآثار المترتبة على ذلك تعقيدا بسبب تأكيد المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا على أن بلاده حصلت على وضع الدولة الأعلى أفضلية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الرقائق والأدوية.

وانخفض سهم شركة تشوجاي للأدوية المحدودة 4.8%، وهبط أيضا سهم سوميتومو فارما 3.5% وتراجع سهم أوتسوكا القابضة 2.9%، لكن سهم تاكيدا للصناعات الدوائية أنهى التعامل على انخفاض 0.1% فقط بينما قفز سهم شيونوجي 1%.

وقال ستيفن باركر المحلل لدى جيفريز إن من المستبعد أن يؤدي إعلان ترامب إلى فرض رسوم جمركية "مرهقة" على صناعة الأدوية اليابانية، إلا أنه من الطبيعي ألا يستطيع المستثمرون تجاهل المخاطر.

وبالنسبة للمؤشر نيكي، كان للانخفاض الحاد بين الأسهم المرتبطة بالرقائق تأثير أكبر، إذ هوى سهم ليزرتك 8.4%، وتراجع سهم سومكو 7.5%، وانخفض سهم ديسكو 7.1% ليقود الانخفاضات بين أسهم المؤشر.