ترامب يوقع أمرا بشأن "تيك توك" وواشنطن تقدر قيمته بـ14 مليار دولار

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا -أمس الخميس- أعلن فيه أن خطته لبيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين وعالميين ستعالج متطلبات الأمن القومي في قانون يعود لعام 2024.

وذكر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار، كاشفا بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة، ولكن من دون أن يبين كيف حُسبت قيمته.

وأرجأ ترامب تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يبعه الملاك الصينيون حتى 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل لاستكمال بعض الإجراءات.

وقال فانس للصحفيين -في إحاطة بالمكتب البيضاوي- "كانت هناك بعض المقاومة من الجانب الصيني، ولكن الشيء الأساسي الذي أردنا تحقيقه هو أننا أردنا إبقاء تيك توك يعمل، وأردنا أيضا التأكد من أننا نحمي خصوصية بيانات الأميركيين كما يقتضي القانون".

وقال ترامب في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ: "لقد تحدثت مع الرئيس شي. أجرينا حديثا جيدا، وأخبرته بما نفعله، وقال لي أن نمضي قدما في ذلك".

ولم يعلق "تيك توك" على الفور على ما قام به ترامب.

وأرجع ترامب الفضل إلى تطبيق "تيك توك"، الذي يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، في مساعدته على الفوز بالانتخابات العام الماضي. ولدى ترامب 15 مليون متابع لحسابه الشخصي. كما أطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على "تيك توك" الشهر الماضي. وقال ترامب "سيصبح أميركي الإدارة بالكامل".

وأضاف أن مايكل ديل (رجل أعمال والمدير التنفيذي لشركة ديل للحواسيب وهو أصغر المديرين التنفيذيين في قائمة أثرى 500 شخص في العالم) .وروبرت مردوخ (إمبراطور الإعلام وأحد أبرز الأثرياء في العالم) و"ربما 4 أو 5 مستثمرين من الطراز العالمي تماما" سيكونون جزءا من الصفقة.

ولم يوضح البيت الأبيض كيف توصل إلى تقييم 14 مليار دولار.

وتقدر بايت دانس -الشركة الصينية الأم لـ"تيك توك"- قيمتها بنحو 330 مليار دولار.

ورسمت وسائل الإعلام الصينية اليوم الجمعة صورة مختلفة لاتفاقية "تيك توك"، إذ أشارت إلى أن بايت دانس سيظل لها دور رئيسي أو تشغيلي.

ونقل موقع "ليت دوت بوست" الصيني عن مصادر أن بايت دانس ستؤسس شركة أميركية جديدة، في إطار إعادة هيكلة لعمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الشركة الجديدة التي ستؤسسها بايت دانس ستكون مسؤولة عن التجارة الإلكترونية وعمليات بناء العلامات التجارية والربط مع العمليات الدولية.

وأضاف التقرير أن المشروع المشترك، كما وصفه البيت الأبيض، الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار، سيكون مسؤولا عن الأمن الرقمي الأميركي وحماية المحتوى والبرمجيات، بالإضافة إلى الشركات المحلية ذات الصلة.

الموقف الصيني

ونقلت مجلة تسايشين الصينية المالية عن مصادر مطلعة على الصفقة أن بايت دانس تعتزم إنشاء كيان أميركي لـ"تيك توك" سيحصل على بعض الإيرادات من مشروع "تيك توك" المشترك الجديد.

وتم حذف كلا التقريرين من موقعيهما الإلكترونيين في وقت لاحق من اليوم.

ويوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري، قالت الصين إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد مع واشنطن لتحويل ملكية تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة إلى ملكية أميركية سيعود بالنفع على الجانبين.

ويُنظر إلى التقدم المحرز بشأن التطبيق الشهير على أنه مفتاح لتسهيل إجراء مزيد من المحادثات خلال الأشهر المقبلة، في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم لرسم مسار لما بعد هدنة الرسوم الجمركية الحالية.

وحينها ذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الصينية في تعليق "توصلت الصين إلى التوافق المطلوب مع الولايات المتحدة بشأن قضية تيك توك، لأنه يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الذي يعود بالنفع على الجانبين".

وأضاف التعليق "ستراجع الصين المسائل المتعلقة بصادرات تيك توك التكنولوجية وتراخيص الملكية الفكرية وفقا للقانون".