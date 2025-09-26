أبرز 5 تطبيقات عالمية لمتابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة

منذ فجر التاريخ وتأسيس الدول والحضارات، ارتبط الذهب بالثروة والقوة، ولا يزال حتى اليوم يحتفظ بمكانته كأحد أهم الملاذات الاستثمارية في العالم.

وتشير تقديرات مجلس الذهب العالمي إلى أنه تم استخراج حوالي 216 ألف طن من الذهب عبر التاريخ، ومن المثير للاهتمام أن نحو ثلثي هذا الذهب استُخرج منذ عام 1950، ويعود هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج إلى التطورات التكنولوجية في مجال التعدين واكتشاف رواسب جديدة.

وتُقدر القيمة السوقية للذهب حاليا بما يقارب 23 تريليون دولار، وفقا لمنصة "كومبانيز ماركت كاب".

الاستثمار العالمي في الذهب

في الربع الثاني من عام 2025، ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة تقارب 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1249 طنا، مدفوعا أساسا بالاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والسبائك والعملات، بحسب مجلس الذهب العالمي.

ومن حيث القيمة، بلغ حجم الطلب الاستثماري على الذهب في الربع الثاني من عام 2025 نحو 132 مليار دولار أميركي، بزيادة تُقدّر بحوالي 45% مقارنة بالربع الثاني من 2024، وذلك مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وفق منصة "إنفستنغ نيوز".

كما سجلت الصناديق المدعومة بالذهب (Gold ETFs) تدفقات قوية، إذ شهد الربع الثاني من عام 2025 دخول نحو 170 طنا، وبإضافة الربع الأول يصل الإجمالي إلى حوالي 397 طنا خلال النصف الأول من العام، وهو المستوى الأقوى منذ النصف الأول من عام 2020.

أما البنوك المركزية فما زالت لاعبا رئيسيا في السوق، حيث أضافت نحو 166 طنا من الذهب إلى احتياطاتها خلال الربع الثاني 2025. ورغم أن هذا الرقم أقل من بعض الفترات السابقة، فإنه يبقى أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية، وفقا لوكالة رويترز.

الأفراد يشترون آلاف الأطنان من الذهب

ولا يقتصر الاستثمار في الذهب على الدول والبنوك المركزية والشركات العالمية، بل يمتد إلى الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

ويشكل استثمار الأفراد في المعدن الأصفر، بما في ذلك الذهب الملموس مثل السبائك والمجوهرات والعملات، نسبة مهمة من "الطلب الاستثماري" الكلي على الذهب، الذي بلغ 132 مليار دولار في الربع الثاني من 2025.

وعلى سبيل المثال، تمتلك عائلات هندية حوالي 25 ألف طن من الذهب، وهو ما يعد أكبر ملكية خاصة للذهب في العالم تقريبا، وفق منصة "إنفستوبيديا".

ويحرص كثير من الأفراد في المنطقة العربية والعالم على متابعة أسعار الذهب باستمرار، سواء للاطمئنان على استثماراتهم الحالية أو للتخطيط لاستثمارات مستقبلية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية التطبيقات المتخصصة في تتبع أسعار الذهب لحظة بلحظة.

أبرز 5 تطبيقات عالمية لمتابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة



1) تطبيق "جولد لايف" من كيتكو (Kitco Gold Live)

التصنيف عبر متجر آبل: 4.7 نجوم من 5.

التصنيف في غوغل بلاي: 4.2 نجوم من 5.

يُعد من أبرز تطبيقات شركة كيتكو العالمية، إذ يتيح متابعة أسعار السوق بشكل مباشر مع رسوم بيانية وأخبار وتحليلات. ويتميز بتصميم مبسط وأدوات قابلة للتخصيص، إضافة إلى خاصية التنبيهات لمراقبة حركة الأسعار لحظة بلحظة.

2) تطبيق "أبمكس" (APMEX)

التصنيف عبر متجر آبل: 4.9 نجوم من 5.

التصنيف في غوغل بلاي: +3 نجوم من 5.

ويوفر متابعة دقيقة للأسعار مع تنبيهات ومخططات تحدد فرص الشراء، إلى جانب عروض حصرية تمنح المستخدم أسعارا تفضيلية. ويركز على تسهيل المعاملات مما يجعله مناسبا لهواة الجمع والمستثمرين النشطين.

3) تطبيق "غولد برايس لايف" (Gold Price Live)

التصنيف عبر متجر آبل: 2.9 نجمة من 5.

التصنيف في غوغل بلاي: 4.6 نجوم من 5.

ويسمح بمتابعة أسعار الذهب والفضة بعدة عملات مع تحديث تلقائي كل دقيقة، إضافة إلى تنبيهات سريعة ورسوم بيانية تاريخية تغطي نحو 46 عاما.

4) تطبيق "جيه إم بوليون" (JM Bullion)

التصنيف عبر متجر آبل: 4.8 نجوم من 5.

التصنيف في غوغل بلاي: +3 نجوم من 5.

ويتيح إنشاء تنبيهات مخصصة عبر البريد أو الرسائل النصية، ويمنح المستخدم حرية اختيار وسيلة الإشعار. ويوفر وصولا مباشرا للأسعار وإتمام معاملات عبر منصة بيع موثوقة.

5) تطبيق "ون غولد" (OneGold)

التصنيف عبر متجر آبل: 4.7 نجوم من 5.

التصنيف في غوغل بلاي: +3 نجوم من 5.

ويركز على البساطة والدقة مع إعداد سريع للتنبيهات، ويعتمد على مبدأ "اضبط التنبيه ودعه يعمل". وبفضل واجهته الواضحة، يسهل اتخاذ قرارات استثمارية سريعة دون تعقيد.