تسلسل زمني للتطورات الرئيسية في حرب ترامب التجارية
Published On 26/9/2025|
آخر تحديث: 20:54 (توقيت مكة)
اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأدخلت الاقتصاد العالمي في حرب تجارية وفي حالة من عدم اليقين.
وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية:
- أول فبراير/شباط: فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك ومعظم الواردات من كندا و10% على السلع الواردة من الصين، مطالبا بمنع تدفق مادة الفنتانيل المخدرة والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
- 3 فبراير/شباط: علق ترامب فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة 30 يوما مقابل تنازلات تتعلق بإجراءات إنفاذ قوانين الحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.
- 10 فبراير/شباط: رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25%.
- 3 مارس/آذار: قال ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي الرابع من مارس/آذار وزاد الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع البضائع الصينية لتصل إلى 20%.
- 6 مارس/آذار: ترامب يعفي السلع المستوردة من كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية لمدة شهر، بموجب اتفاقية تجارة حرة لأميركا الشمالية.
- 26 مارس/آذار: ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.
- 2 أبريل/نيسان: ترامب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من الدول.
- 9 أبريل/نيسان: ترامب يعلق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها ودخلت حيز التنفيذ قبل أقل من 24 ساعة. وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% سارية على جميع الواردات تقريبا إلى الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من 104% التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم. وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية إلى 145%.
- 9 مايو/أيار: أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات البريطانية وتخفيض الرسوم الأميركية على صادرات السيارات البريطانية.
- 12 مايو/أيار: اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المضادة مؤقتا. وبموجب هدنة مدتها 90 يوما، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30%، بينما ستخفض الرسوم الصينية على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%.
- 23 مايو/أيار: حذر ترامب شركة آبل من أنها ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة إذا قامت بتصنيعها في الخارج.
- 29 مايو/أيار: أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وعلقت حكم محكمة أدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة.
- 3 يونيو/حزيران: وقّع ترامب على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%.
- 3 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام رسوما تبلغ 40%.
- 7 يوليو/تموز: كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب. أرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة قال فيها إنه سيفرض رسوما جمركية بين 25 و40%.
- 10 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية في أغسطس/آب وتخطط لفرض رسوم موحدة بنسبة 15 أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.
- 15 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 19% على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاقية جديدة.
- 22 يوليو/تموز: أبرم ترامب اتفاقا تجاريا مع اليابان من شأنه تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى 15%.
- 27 يوليو/تموز: توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، فرضت بموجبه رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم سلع التكتل.
- 28 يوليو/تموز: قال ترامب إن معظم الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون لإبرام اتفاقات تجارية منفصلة سيواجهون قريبا رسوما جمركية بين 15 و20%.
- 30 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، و50% على معظم السلع البرازيلية، مع فرض رسوم أقل على قطاعات مثل الطائرات والطاقة ومنتجات عصير البرتقال. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع كوريا الجنوبية يقضي بخفض الرسوم المقررة إلى 15%.
وأضاف ترامب أن رسوما جمركية بنسبة 50% على الأنابيب والأسلاك المصنوعة من النحاس ستدخل حيز التنفيذ أيضا في أول أغسطس/آب.
- 31 يوليو/تموز: وقع ترامب أمرا تنفيذيا من شأنه فرض رسوم جمركية بين 10 و41% على 69 شريكا تجاريا قبيل انتهاء مهلة التوصل لاتفاقات تجارية.
وأصدر ترامب أمرا منفصلا برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية، الخاضعة للرسوم المتعلقة بالفنتانيل، إلى 35% ارتفاعا من 25% سابقا.
ومنح ترامب المكسيك إعفاء 90 يوما من الرسوم الجمركية الأعلى البالغة 30% على كثير من السلع، لإتاحة الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع.
- 6 أغسطس/آب: فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، إذ اتهمها باستيراد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر.
- 7 أغسطس/آب: فرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من عشرات الدول، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند إلى البحث عن اتفاق أفضل.
- 11 أغسطس/آب: مدد ترامب الهدنة الجمركية مع الصين لمدة 90 يوما إضافية، متوقفا عن فرض رسوم جمركية تزيد على 100% حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي المقابل، أصدرت وزارة التجارة الصينية قرارا بتعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية.
- 21 أغسطس/آب: أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية تم بموجبها تحديد الرسوم الجمركية عند 15% على معظم السلع المستوردة من أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت واشنطن بخفض الرسوم الحالية البالغة 27.5% على السيارات وقطع غيار السيارات، بشرط أن تلتزم بروكسل بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركية.
- 25 سبتمبر/أيلول: كشف ترامب عن رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية التي تحمل علامات تجارية، ورسوم جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة. وستدخل جميع الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
إعلان
المصدر: رويترز