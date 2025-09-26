الخطوط التركية تقرر شراء 225 من طائرات بوينغ

قالت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، إنها ستطلب شراء 75 طائرة من بوينغ من طراز "بي 787″، وإنها استكملت مفاوضات شراء 150 طائرة من طرازي "737-8 ماكس" و"737-10 ماكس"، وتنتظر الصفقة نجاح المفاوضات مع شركة تصنيع المحركات "سي إف إم" إنترناشونال.

وجاء ذلك بعد أن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي بيان للبورصة في إسطنبول، قالت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، إنها قررت شراء 75 طائرة من بوينغ من طرازي "بي 787-9" و"بي 787-10″، 50 منها طلبيات مؤكدة و25 اختيارية.

ووفقا للبيان، من المقرر تسليم هذه الطائرات بين عامي 2029 و2034.

وهناك مفاوضات مع شركتي رولز رويس وجنرال إلكتريك إيروسبيس بشأن المحركات الرئيسية والاحتياطية وخدمات صيانة المحركات للطائرات.

وقالت الخطوط الجوية التركية أيضا إنها أكملت مفاوضاتها مع بوينغ لشراء 150 طائرة أخرى، منها 100 طلب مؤكد و50 طلبا اختياريا لطرازي "737-8 ماكس" و"737-10 ماكس".

وأوضحت أن تقديم طلبيات شراء الطائرات "737-8 و737-10 ماكس" سيكون رهنا بالاستكمال الناجح للمناقشات الجارية مع شركة تصنيع المحركات "سي إف إم" إنترناشونال.

وأضافت الشركة "مع هذه الطلبيات، نستهدف أن يتكون أسطولنا بالكامل من طائرات الجيل الجديد بحلول عام 2035، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم معدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط حوالي 6%".

وفي بيان الشركة، أكد رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط التركية أحمد بولاط أنه لا ينبغي النظر إلى قرار شراء الطائرات على أنه مجرد خطوة لتوسيع الأسطول.

وأضاف أن هذه الخطوة هي أيضا "انعكاس لالتزام الشركة بالابتكار والتميز التشغيلي، وهما القوة الدافعة وراء مكانتها الرائدة" في قطاع الطيران.

وأوضح أن إضافة طائرات بوينغ من الجيل التالي إلى أسطول الشركة "ستكون جزءا أساسيا من رؤيتنا لعام 2033، والتي تهدف إلى الوصول إلى أسطول يضم 800 طائرة".

يذكر أن عام 2033 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الخطوط الجوية التركية، التي تأسست في 20 مايو/أيار عام 1933.