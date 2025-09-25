اعترفت نحو 160 دولة حول العالم بدولة فلسطين من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، ما يعني إقرارا بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي والمجازر الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وانضمت خلال الأيام القليلة الماضية، فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال إلى قائمة الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين، ومع الاعتراف الفرنسي الأخير، باتت فلسطين تحظى باعتراف 4 من الأعضاء الـ5 الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بعد أن كانت كل من الصين وروسيا قد اعترفتا بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.

اللافت أن قائمة الدول المعترفة لا تقتصر على بلدان نامية أو حليفة تقليدية، بل تشمل دولا ذات ثقل اقتصادي عالمي وتتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع إسرائيل، وتصل قيمة التبادل التجاري بينها وبين تل أبيب إلى مليارات الدولارات سنويا.

في هذا التقرير، نستعرض "في الجزيرة نت" أبرز 7 دول كبرى اعترفت بفلسطين، مع إلقاء الضوء على مكانتها الاقتصادية وحجم تجارتها مع إسرائيل.

1- بريطانيا

الناتج المحلي الإجمالي : 3.63 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي.

: 3.63 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي. حجم التجارة مع إسرائيل : 5.8 مليار جنيه إسترليني (7.8 مليار دولار) (في الـ4 أرباع المنتهية بنهاية الربع الأول من 2025).

: 5.8 مليار جنيه إسترليني (7.8 مليار دولار) (في الـ4 أرباع المنتهية بنهاية الربع الأول من 2025). حجم الصادرات البريطانية إلى إسرائيل : 3.3 مليار جنيه إسترليني (4.44 مليار دولار).

: 3.3 مليار جنيه إسترليني (4.44 مليار دولار). حجم الواردات البريطانية من إسرائيل : 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.36 مليار دولار).

: 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.36 مليار دولار). الفائض التجاري: حوالي 800 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار) لصالح بريطانيا.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، شهدت العلاقات التجارية بين بريطانيا وإسرائيل في عام 2024-2025 تراجعا ملحوظا بواقع 8.5%، إذ انخفض إجمالي التبادل التجاري إلى نحو 5.8 مليار جنيه إسترليني (7.8 مليار دولار).

ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض الواردات البريطانية من إسرائيل بنسبة 12.7%، مقابل زيادة طفيفة في الصادرات البريطانية، ما أدى إلى تحقيق لندن فائض تجاري غير مسبوق بلغ 800 مليون جنيه إسترليني.

وتراجعت الاستثمارات البريطانية المباشرة في إسرائيل إلى 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.88 مليار دولار) في 2023، في انعكاس لحالة الحذر لدى المستثمرين نتيجة التوترات السياسية والعدوان على غزة.

ورغم أن إسرائيل تحتل المرتبة 44 فقط في قائمة شركاء بريطانيا التجاريين، فإن العلاقات الاقتصادية معها تظل محكومة باعتبارات سياسية وإستراتيجية أكثر من كونها مبنية على الوزن الاقتصادي، ما قد يجعلها عرضة لإعادة تقييم في ضوء تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

2- فرنسا

الناتج المحلي الإجمالي : 3.16 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي.

: 3.16 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي. حجم التجارة مع إسرائيل : 3.17 مليار دولار.

: 3.17 مليار دولار. حجم الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل : 1.78 مليار دولار وفقا لمنصة "تريدنج إيكونوميكس" وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (COMTRADE).

: 1.78 مليار دولار وفقا لمنصة "تريدنج إيكونوميكس" وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (COMTRADE). حجم الواردات الفرنسية من إسرائيل : 1.4 مليار دولار، وفق المصدرين السابقين

: 1.4 مليار دولار، وفق المصدرين السابقين الفائض التجاري: 390 مليون دولار لصالح فرنسا.

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وإسرائيل عام 2024 نحو 3.2 مليار دولار بفائض يقارب 390 مليون دولار لصالح فرنسا، وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميكس" وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية، غير أن العدوان الإسرائيلي على غزة ألقى بظلال ثقيلة على هذه العلاقات، إذ تراجعت الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي وتصاعدت الضغوط الشعبية والسياسية في فرنسا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

في هذا السياق، دعمت باريس مراجعة اتفاقيات الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، فيما ناقش الاتحاد الأوروبي تعليق المزايا التفضيلية للصادرات الإسرائيلية، ورغم أن الأثر المباشر على الأرقام التجارية ما زال محدودا، فإن استمرار الحرب يجعل مستقبل العلاقات الاقتصادية عرضة لإعادة تقييم وربما لتراجع ملحوظ في الفترة المقبلة.

3- إسبانيا

الناتج المحلي الإجمالي : 1.72 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي.

: 1.72 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي. إجمالي التبادل التجاري : حوالي 2.73 مليار دولار.

: حوالي 2.73 مليار دولار. الصادرات الإسبانية إلى إسرائيل : نحو 1.79 مليار دولار.

: نحو 1.79 مليار دولار. الواردات الإسبانية من إسرائيل : نحو 940 مليون دولار.

: نحو 940 مليون دولار. الفائض التجاري: يقارب 850 مليون دولار لصالح إسبانيا.

وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميكس" وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية بلغ حجم التبادل التجاري بين إسبانيا وإسرائيل نحو 2.73 مليار دولار عام 2024.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، بدأت إسبانيا تتخذ مواقف سياسية وأمنية متشددة ضد إسرائيل، فقد أقرت مؤخرا حظرا شاملا لتصدير الأسلحة إليها، وقررت منع وصول سفن طائرات تحمل أسلحة إلى إسرائيل عبر موانئها ومجالها الجوي.

وتعكس هذه الخطوات تصاعد الضغوط الداخلية ورفضا شعبيا متزايدا، مما قد ينعكس مستقبلا على قطاعات التبادل التجاري خصوصا في المنظمات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية، ويجعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر هشاشة، خصوصا وأن الشعب الإسباني من أكثر الشعوب الأوروبية تعاطفا مع القضية الفلسطينية.

4- بلجيكا

الناتج المحلي الإجمالي : 664.6 مليار دولار وفقا لبيانات البنك الدولي.

: 664.6 مليار دولار وفقا لبيانات البنك الدولي. إجمالي التبادل التجاري : حوالي 2.48 مليار دولار.

: حوالي 2.48 مليار دولار. الصادرات البلجيكية إلى إسرائيل : نحو 1.84 مليار دولار.

: نحو 1.84 مليار دولار. الواردات البلجيكية من إسرائيل : نحو 642.3 مليون دولار.

: نحو 642.3 مليون دولار. الفائض التجاري: يقارب 1.2 مليار دولار لصالح بلجيكا.

بلغ حجم التبادل التجاري بين بلجيكا وإسرائيل عام 2024 نحو 2.48 مليار دولار، وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميكس" وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية، مسجلة فائضا تجاريا كبيرا يقدر بـ 1.2 مليار دولار لصالح بلجيكا.

غير أن هذه العلاقات الاقتصادية باتت تحت ضغط سياسي متزايد عقب حرب غزة، إذ انضمت بلجيكا مؤخرا إلى الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين في خطوة عكست تحولا في موقفها السياسي يمكن أن تكون له انعكاسات مستقبلية على العلاقة التجارية مع إسرائيل.

5- البرتغال

الناتج المحلي الإجمالي : 308.6 مليار دولار وفقا لبيانات البنك الدولي.

: 308.6 مليار دولار وفقا لبيانات البنك الدولي. إجمالي التبادل التجاري : حوالي 390.2 مليون دولار.

: حوالي 390.2 مليون دولار. الصادرات البرتغالية إلى إسرائيل : نحو 324 مليون دولار.

: نحو 324 مليون دولار. الواردات البرتغالية من إسرائيل : نحو 66.2 مليون دولار.

: نحو 66.2 مليون دولار. الفائض التجاري: يقارب 258 مليون دولار لصالح البرتغال.

وحسب المصادر السابق بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البرتغال وإسرائيل نحو 390.2 مليون دولار في العام 2024.

وانضمت البرتغال إلى الدول التي أعربت عن معارضة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ففي يونيو/حزيران 2024 أعلن وزير الخارجية البرتغالي رفضه لطلبات تصدير الأسلحة والذخيرة لإسرائيل، في خطوة دبلوماسية تُظهِر تشدد الموقف السياسي تجاه السياسات الإسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

6- كندا

الناتج المحلي الإجمالي : 2.24 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي.

: 2.24 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي. حجم التجارة مع إسرائيل 2024 : نحو 1.3 مليار دولار.

: نحو 1.3 مليار دولار. حجم الصادرات الكندية إلى إسرائيل : حوالي 332 مليون دولار.

: حوالي 332 مليون دولار. حجم الواردات الكندية من إسرائيل : حوالي 966 مليون دولار.

: حوالي 966 مليون دولار. الفائض التجاري: عجز يقارب 634 مليون دولار لصالح إسرائيل.

وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميكس" وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية، بلغ حجم التبادل التجاري بين كندا وإسرائيل في عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار، وصدرت كندا إلى إسرائيل ما قيمته حوالي 332 مليون دولار فقط، مقابل واردات إسرائيلية تجاوزت 966 مليون دولار.

وبهذا سجلت كندا عجزا تجاريا كبيرا يقارب 634 مليون دولار لصالح إسرائيل، ما يعكس اختلالا واضحا في الميزان التجاري بين البلدين.

ويُشكل التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ركيزة أساسية في العلاقات التجارية بين كندا وإسرائيل، غير أن الحرب على غزة ألقت بظلالها على هذه الشراكة، فقد علقت كندا عددا محدودا من تصاريح تصدير السلع العسكرية إلى إسرائيل، وفق تقرير رسمي لوزارة الخارجية الكندية وأعقبت ذلك بفرض 4 جولات من العقوبات خلال عامي 2024 و2025 استهدفت أفرادا وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما يعكس تشددا متناميا في الموقف الكندي إزاء السياسات الإسرائيلية العدوانية.

7- أستراليا

الناتج المحلي الإجمالي : 1.75 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي.

: 1.75 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي. إجمالي التبادل التجاري : 806 مليون دولار أميركي.

: 806 مليون دولار أميركي. الصادرات الأسترالية إلى إسرائيل : : مليون دولار أسترالي (216.2 مليون دولار أميركي).

: : مليون دولار أسترالي (216.2 مليون دولار أميركي). الواردات الأسترالية من إسرائيل : : 893.2 مليون دولار أسترالي (589.4 مليون دولار أميركي)

: : 893.2 مليون دولار أسترالي (589.4 مليون دولار أميركي) الفائض التجاري لصالح إسرائيل: 379 مليون دولار.

وفقا لبيانات وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، بلغ حجم التبادل التجاري بين أستراليا وإسرائيل في عام 2024 نحو 806 مليون دولار، إذ صدرت أستراليا سلع وخدمات إلى إسرائيل بما يقارب 216.2 مليون دولار مقابل واردات من إسرائيل بلغت نحو 598.4 مليون دولار، مسجلة بذلك عجزا تجاريا يقارب 379 مليون دولار أميركي لصالح إسرائيل.