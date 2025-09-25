الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار بنهاية تعاملات الخميس

بغداد– تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية:

بلغ سعر الدولار في بغداد 1425 دينارا عند البيع 1418 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1420 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1415 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1420 دينارا، وسعر الشراء 1415.5 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1415 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1412 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1420 دينارا للبيع 1417.5 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1415.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1412.5 دينارا.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

تقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

توازن العرض والطلب

قال الخبير الاقتصادي أكرم العاني إن التراجع في سعر صرف الدينار يعود بشكل أساسي إلى حركة السوق الطبيعية والتغيرات في الطلب الكلي على الدولار من مختلف الفئات.

وأضاف في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن "أسعار السوق السوداء تعكس بصورة يومية وواقعية توازن العرض والطلب الفعليين في السوق"، مؤكدا أن الطلب المتزايد على الدولار يأتي بشكل خاص من المستوردين الذين يحتاجون للعملة الأجنبية لتمويل شراء بضائعهم، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يسعون للتحوط أو لتلبية احتياجاتهم.

وأكد أن سعر صرف الدولار في العراق يتأثر بجملة من العوامل الاقتصادية الكلية المتغيرة، من أهمها تقلب أسعار النفط عالميًا، والذي يعد المصدر الرئيسي للدولار كعملة أجنبية تدخل البلاد، وأي تذبذب في أسعاره يؤثر مباشرة على حجم العملة الصعبة المتاحة.

وتابع: "البنك المركزي يلتزم بضخ الدولار بهدف ضبط السعر أو الاستجابة لضغوط السوق، لكن في المقابل، يؤثر تزايد حركة الاستيراد وطلب المواطنين على الدولار بشكل مضاعف، علاوة على ذلك، يعد العجز المالي سببا رئيسيا لهذه التذبذبات السعرية.

وشدد العاني على أن نشاط السوق السوداء ما هو إلا علامة واضحة على تلبية حاجات السوق التي لم تصلها السياسات الرسمية أو أحجام التداول العادية في المنصات المصرفية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار