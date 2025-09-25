"بي واي دي" تواصل التفوق على تسلا في أوروبا

أظهرت بيانات لرابطة مصنعي السيارات الأوروبيين -اليوم الخميس- أن "بي واي دي" الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية باعت الشهر الماضي 3 أضعاف عدد المركبات الجديدة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بأغسطس/آب 2024، متجاوزة بذلك منافستها الأميركية تسلا للشهر الثاني على التوالي.

وعادت مجموعة ستيلانتس إلى نمو المبيعات بأوروبا لأول مرة منذ أكثر من سنة، إذ توسعت السوق بشكل عام مع زيادة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي وكلك الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

تحديات

وتواجه صناعة السيارات الأوروبية المنهكة تحديات تشمل الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، والمنافسة من الصين، والصعوبات في الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية لاعتماد السيارات الكهربائية مع الحفاظ على الربحية.

وزادت شركات تصنيع السيارات مبيعات المركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، للامتثال لمعايير الانبعاثات، بتوفير سيارات أكثر ربحية وبأسعار معقولة مقارنة بالسيارات الكهربائية الخالصة.

واستخدمت العلامات التجارية الصينية أيضا هذه التكنولوجيا لتقليل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية صينية الصنع.

وانخفضت مبيعات تسلا بالاتحاد الأوروبي 36.6% مما أدى إلى تراجع حصتها في السوق إلى 1.2% من 2% قبل عام.

وقفزت مبيعات مركبات "بي واي دي" بنسبة 201.3% لتستحوذ على 1.3% من السوق.