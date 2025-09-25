سوريا توقع عقود استثمار سياحية بقيمة 1.5 مليار دولار

قال وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إن دمشق وقعت عقود استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم السياحة في البلاد.

وأوضح أن العقود الموقعة تهدف إلى دعم البنية السياحية في سوريا وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات والقدوم السياحي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أوضح الوزير أن العقود شملت استثمار فندق "البوابات السبع" (الشيراتون سابقا) من قبل شركة لوبارك كونكورد، مشيرا إلى أن إطلاق المشروع سيتم مساء اليوم خلال احتفالية رسمية تتضمن الكشف عن التصاميم الداخلية والخارجية للفندق.

وبيّن الوزير أن المشاريع السياحية الموقعة ستعتمد على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية السورية، بمشاركة شيوخ الكار، لتكون جزءا من الهوية الثقافية لهذه المنشآت، مضيفا أن الميزانية التقديرية لإعادة تأهيل الفندق تتراوح بين 60 و65 مليون دولار.

وأشار الصالحاني إلى أن إجمالي الاستثمارات السياحية التي تم توقيعها، سواء عبر عقود مباشرة أو مذكرات تفاهم، يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتشمل تطوير منشآت سياحية قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إضافة إلى مشاريع لتأهيل المناطق التاريخية.

وأكد الوزير أن انطلاقة مشروع فندق البوابات السبع ستكون متميزة، إذ سيتم توثيق الحضارات التي مرت على سوريا عبر جداريات داخلية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وطلاب كليات الفنون الجميلة والجامعات المعنية، ليكون الفندق بمنزلة أيقونة فريدة تعكس الإرث الحضاري السوري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة السياحة لتنشيط القطاع السياحي، ورفده بمشاريع نوعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.