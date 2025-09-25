جهاز قطر للاستثمار يوقع شراكة مع بلو آول في مجال البنية التحتية الرقمية

ذكر جهاز قطر للاستثمار وشركة بلو آول كابيتال -اليوم الخميس- في بيان مشترك أنهما وقعا شراكة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى إطلاق منصة عالمية للبنية التحتية الرقمية تركز على مراكز البيانات.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن المنصة "تهدف إلى تسريع الحوسبة العالمية المتاحة للشركات الرائدة سريعة التوسع في مجال الحوسبة وسط التحول المتزايد في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي".

ويعمل صندوق الثروة السيادي القطري، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار، على زيادة استثماراته في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر، مع ارتفاع الطلب على تخزين البيانات والمتطلبات الحاسوبية على مستوى العالم.

صار جهاز قطر للاستثمار واحدا من أحدث داعمي أنثروبيك في وقت سابق من الشهر الجاري عقب مشاركته في جولة تمويل غير مسبوقة جمعت 13 مليار دولار، مما رفع القيمة السوقية لشركة الذكاء الاصطناعي إلى 183 مليار دولار.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: "يسعدنا التعاون مع شركة "بلو آول" في منصة البنية التحتية الرقمية التحويلية. حيث إن هذه الشراكة تتماشى مع إستراتيجيتنا في التعاون مع الشركات العالمية الرائدة التي تلبي احتياجات العالم المتزايدة لمراكز البيانات".

وأضاف: "إن كلا من جهاز قطر للاستثمار وشركة "بلو آول" ملتزمان بتطوير البنية التحتية الرقمية التي ستلبي احتياجات العالم المتزايدة لمراكز تخزين البيانات والحوسبة، والتركيز بشكل خاص على تطوير عمليات ربط البيانات".

ومن جهتهما أعرب كل من السيد دوغ أوستروفر ومارك ليبشولتز، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة "بلو آول" عن سعادتهما بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار في تطوير المنظومة العالمية لمراكز البيانات.

وقد نوها بأن التزام جهاز قطر للاستثمار في مجالات الابتكار يتماشى تماما مع إستراتيجية "بلو آول" الخاصة بتقديم الحلول المالية لمحافظ البنية التحتية الرقمية القوية وعالية الأداء.

إعلان

وأشارا إلى أن الجانبين يهدفان معا إلى تلبية الطلب المتزايد على ربط البيانات ودعم المرحلة التالية من التحول الرقمي.

وتعد إستراتيجية البنية التحتية الرقمية الخاصة بشركة "بلو آول" جزءا من منصة الأصول الحقيقية التابعة لها، والتي تركز حصريا على الاستثمار في الأصول بالغة الأهمية المرتبطة بالحوسبة السحابية وابتكارات الذكاء الاصطناعي. وقد بلغ إجمالي رأس المال الذي جمعته هذه الإستراتيجية حتى منتصف 2025 ما يقدر بـ39 مليار دولار أميركي، والذي تم استثماره في 104 منشآت في 28 سوقا حول العالم.