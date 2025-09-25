المركزي النيجيري يخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020

خفض البنك المركزي النيجيري، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 27%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2020، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم من مستوياتها القياسية.

وقال محافظ البنك المركزي، أولاييمي كاردوسو، إن قرار الخفض استند إلى توقعات بمواصلة التضخم مساره التنازلي خلال ما تبقى من العام، إضافة إلى الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستظل "استباقية" في قراراتها، معتمدة على بيانات دقيقة، مشيرا إلى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد.

نمو اقتصادي هو الأسرع منذ 4 سنوات

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد النيجيري نما بنسبة 4.23% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ نحو 4 سنوات.

كما تراجع معدل التضخم إلى 20.12% في أغسطس/آب، مسجلا الانخفاض الخامس على التوالي، بينما ارتفعت قيمة العملة المحلية (النيرة) بنحو 3% أمام الدولار خلال الشهر الجاري.

من ذروة تاريخية إلى مسار هبوطي

وكانت نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، قد شهدت العام الماضي مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 28 عاما، مدفوعة بقرارات الرئيس بولا تينوبو بخفض دعم الوقود وتخفيض قيمة العملة. لكن التضخم بدأ يتراجع هذا العام بعد أن عدّل مكتب الإحصاء النيجيري سنة الأساس وأوزان السلع في مؤشر الأسعار.

توقعات بمزيد من التيسير النقدي

ويرى محللون أن قرار الخفض قد يكون بداية دورة تيسير نقدي واسعة. وقال ديفيد أوموجومولو، المحلل في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن البنك المركزي قد يقدم على خفض إضافي يصل إلى 700 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل، إذا واصل التضخم التراجع.