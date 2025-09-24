اقتصاد|طاقة|العراق

شركات نفط تتفق مع بغداد وكردستان العراق على استئناف الصادرات

A worker adjusts a valve of an oil pipe at Taq Taq oil field in Arbil, in Iraq's Kurdistan region, August 16, 2014. Picture taken August 16, 2014. REUTERS/Azad Lashkari (IRAQ - Tags: ENERGY BUSINESS COMMODITIES)
كردستان العراق سيستأنف تصدير النفط بموجب الاتفاقات المعلنة اليوم (رويترز)
Published On 24/9/2025
|
آخر تحديث: 18:12 (توقيت مكة)

توصلت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراقية التركية إلى ميناء جيهان.

وذكر بيان مشترك للشركات أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات "في الأيام المقبلة".

من جانبها، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق -اليوم الأربعاء- إتمام التزامات تصدير النفط، في حين أشارت إلى أنها بانتظار توقيع الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية.

وقالت -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "وزارة الموارد الطبيعية أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك في إطار توصيات وقرارات مجلس الوزراء".

A general view of Turkey's Mediterranean port of Ceyhan, which is run by state-owned Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS), some 70 km (43.5 miles) from Adana, Turkey, in this February 19, 2014 file photo. Crude oil flow in an Iraqi pipeline carrying Kurdish and Kirkuk oil to Turkey's southern port of Ceyhan resumed on August 6, 2015, after a week-long shutdown following an attack by Kurdistan Workers Party (PKK) militants, a Turkish energy official and a shipping agent told Reuters. The militants, who have increasingly targeted Turkey's energy infrastructure, bombed the pipeline last Wednesday. Iraq's Kurdistan Regional Government energy ministry has said the attacks damaged the region's economic viability. REUTERS/Umit Bektas/Files
حكومة كردستان العراق قالت إنه من الممكن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة (رويترز)

اتفاق سار

وأضافت أن "جميع الشركات المحلية والأجنبية وقّعت، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع على الاتفاقية، الأمر الذي لا يؤثر في الاتفاقية الثلاثية بين وزارتنا والشركات ووزارة النفط الاتحادية".

وتابعت أن "الوزارة تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، لتتمكن شركة تسويق النفط (سومو) من البدء بتصدير النفط في أسرع وقت ممكن، وتطبيق بنود الاتفاقية".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورامي: "سنحول 120 مليار دينار (91.64 مليون دولار) من الإيرادات المحلية إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، ومن الممكن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة.. نحن مستعدون لتسليم النفط لشركة سومو".

المصدر: وكالات

