شركات نفط تتفق مع بغداد وكردستان العراق على استئناف الصادرات

توصلت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراقية التركية إلى ميناء جيهان.

وذكر بيان مشترك للشركات أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات "في الأيام المقبلة".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تركيا توقع اتفاق استيراد غاز أميركي لمدة 20 عاما

تركيا توقع اتفاق استيراد غاز أميركي لمدة 20 عاما list 2 of 2 الذهب يواصل التحليق والنفط يصعد والدولار يتراجع end of list

من جانبها، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق -اليوم الأربعاء- إتمام التزامات تصدير النفط، في حين أشارت إلى أنها بانتظار توقيع الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية.

وقالت -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "وزارة الموارد الطبيعية أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك في إطار توصيات وقرارات مجلس الوزراء".

اتفاق سار

وأضافت أن "جميع الشركات المحلية والأجنبية وقّعت، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع على الاتفاقية، الأمر الذي لا يؤثر في الاتفاقية الثلاثية بين وزارتنا والشركات ووزارة النفط الاتحادية".

وتابعت أن "الوزارة تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، لتتمكن شركة تسويق النفط (سومو) من البدء بتصدير النفط في أسرع وقت ممكن، وتطبيق بنود الاتفاقية".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورامي: "سنحول 120 مليار دينار (91.64 مليون دولار) من الإيرادات المحلية إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، ومن الممكن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة.. نحن مستعدون لتسليم النفط لشركة سومو".