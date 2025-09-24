قال صندوق التقاعد الدانماركي (أكاديميكر بنسيون) اليوم الأربعاء، إنه سيستبعد أصول إسرائيل، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، وذلك عقب عمليات سحب الاستثمارات مؤخرا التي قام بها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.

ضد المبادئ الإنسانية

وذكر صندوق التقاعد الدانماركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنماركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدانماركية، أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.

ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للصندوق، جينز مونش هولست، قوله "يأتي القرار تقييما لقدرة إسرائيل على صون حقوق الإنسان".

وواجهت إسرائيل تنديدا واسع النطاق بسبب حربها على غزة، حيث استشهد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية المحلية، كما تفشت المجاعة هناك.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي "إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة هناك غير قانونية، وإنها يتعين عليها الانسحاب في أسرع وقت"، وهو حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه "خاطئ من أساسه".