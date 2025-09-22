أبرز 10 منح مجانية للدراسات العليا في جامعات أميركا وأوروبا والعالم

يسعى كثير من الطلاب العرب المتميزين والطموحين إلى استكمال دراستهم العليا في جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة حول العالم، لكن التكاليف المرتفعة لبرنامجي الماجستير والدكتوراه تشكل عائقا كبيرا أمامهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العديد من الأسر العربية، وعجزها عن تحمل أعباء الدراسة.

وفي المقابل، تطرح دول وجامعات ومعاهد كبرى في أميركا وأوروبا وغيرها من بلدان العالم منحا سنوية مخصصة للطلاب الدوليين، لا سيما من أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا بما فيها دول الشرق الأوسط، وذلك وفق معايير واضحة ومحددة.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 10 منح جامعية مجانية تتيح للطلاب فرصة الدراسة في جامعات عالمية رائدة، مع تسليط الضوء على شروط التقديم، ومعايير الاختيار، والمزايا التي توفرها هذه المنح.

1. منح الماجستير المشتركة لبرنامج إيراسموس موندوس

الدولة: دول متعددة

المزايا: منح كاملة تشمل الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة والسفر.

المتطلبات: إتقان اللغة الإنجليزية، خطابات توصية من أساتذة جامعيين، سجل أكاديمي متميز.

التعريف: برنامج دولي مرموق يتيح الدراسة في أكثر من دولة، ويمنح شهادات معترفا بها عالميا، وتشمل برامجه تخصصات متنوعة تمتد من عام إلى عامين، بمشاركة جامعات مثل جلاسكو، برشلونة، لوفانا، رادبود، وبروكسل الحرة.

2. منحة فولبرايت

الدولة: الولايات المتحدة

المزايا: تغطي الرسوم الدراسية، الكتب، الإقامة، السفر، والتأمين الصحي.

المتطلبات: تفوق أكاديمي واستيفاء شروط الجامعات المشاركة.

التعريف: من أبرز برامج التبادل الأكاديمي العالمي، تمنح نحو 1800 منحة سنويا لطلاب الماجستير والدكتوراه، وتشمل جميع تكاليف الدراسة والمعيشة.

3. منح تشيفنينغ

البلد: المملكة المتحدة

المزايا: رسوم دراسية كاملة، بدل معيشة شهري، مخصصات إضافية، وتذكرة سفر.

المتطلبات: تميز أكاديمي، مهارات قيادية، الالتزام بالعودة إلى الوطن بعد انتهاء الدراسة.

التعريف: برنامج حكومي بريطاني رئيسي يمنح نحو ألف منحة سنويا لطلاب من أكثر من 130 دولة، ويمثل فرصة شاملة للدراسات العليا.

4. برنامج إيفيل للتميز

البلد: فرنسا

المزايا: بدل شهري، تذكرة سفر دولية، تأمين صحي، أنشطة ثقافية.

المتطلبات: التقديم عبر الجامعات الفرنسية المشاركة، وتفوق أكاديمي.

التعريف: يهدف لجذب أفضل الطلاب الأجانب للدراسة في فرنسا. لا يغطي الرسوم الدراسية، لكنه يشمل دعما ماليا للسفر والمعيشة والتأمين.

5. منحة غيتس كامبريدج

البلد: المملكة المتحدة

المزايا: تغطية كاملة للرسوم، تكاليف المعيشة، والسفر.

المتطلبات: قبول في جامعة كامبريدج، تميز أكاديمي، وقدرات قيادية.

التعريف: منحة دولية مرموقة تتيح الدراسة والبحث في جامعة كامبريدج، وتُمنح لنحو 100 طالب سنويا من مختلف أنحاء العالم.

6. منح كلارندون في جامعة أكسفورد

البلد: المملكة المتحدة

المزايا: تغطية كاملة للرسوم مع دعم للمعيشة.

المتطلبات: تفوق أكاديمي شرط أساسي.

التعريف: من أهم منح جامعة أكسفورد، تُمنح لنحو 140 طالبا جديدا كل عام وتشمل طلاب الدراسات العليا من جميع التخصصات.

7. برنامج نايت هينيسي في جامعة ستانفورد

البلد: الولايات المتحدة

المزايا: تغطية الرسوم الدراسية، تكاليف المعيشة، ومخصصات السفر.

المتطلبات: قبول في برنامج دراسات عليا بجامعة ستانفورد، تفوق أكاديمي، قدرة على القيادة والتأثير.

التعريف: برنامج يهدف لبناء مجتمع من قادة المستقبل عبر تخصصات متعددة، مع دعم مالي كامل.

8. منح جامعة أديلايد الدولية

البلد: أستراليا

المزايا: تغطية الرسوم الدراسية كاملة، تأمين صحي شامل، وبدل معيشة شهري.

المتطلبات: شهادة تعادل درجة الشرف الأسترالية الأولى، وإجادة اللغة الإنجليزية.

التعريف: منح مخصصة لطلاب الدراسات العليا، تمتد لعامين للماجستير و3 أعوام للدكتوراه مع إمكانية التمديد، وتمنح عبر التقديم الإلكتروني للجامعة.

9. منحة شوارتزمان في جامعة تسينغهوا

البلد: الصين

المزايا: الرسوم الدراسية، الإقامة والطعام، السفر الدولي، التأمين الصحي.

المتطلبات: شهادة بكالوريوس، تميز أكاديمي، مهارات قيادية، عمر بين 18 و29 عاما، إجادة الإنجليزية.

التعريف: برنامج مصمم لإعداد قادة عالميين من خلال دراسة ماجستير لمدة عام في جامعة تسينغهوا بالعاصمة بكين.

10. منحة اليابان/البنك الدولي المشتركة

الدولة: دول متعددة

المزايا: تغطية الرسوم الدراسية، تذاكر سفر دولية، بدل معيشة، تأمين صحي.

المتطلبات: أن يكون المتقدم من دولة نامية، ولديه خبرة سنتين في مجال التنمية، مع الالتزام بالعودة للوطن بعد التخرج.

التعريف: تستهدف طلاب الدول النامية لدراسة الماجستير في جامعات مختارة حول العالم، بهدف دعم التنمية في بلدانهم.