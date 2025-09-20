صندوق الثروة السيادي التركي بين الـ10 الكبار في العالم

دخل صندوق الثروة السيادي التركي "تي دبليو إف" إلى قائمة أكبر 10 صناديق للثروة السيادية في العالم، بعد أن اختتم الصندوق العام الماضي بأصول وصل حجمها إلى 360 مليار دولار، وفقا لتقرير مؤسسة الصناديق السيادية الدولية "غلوبال إس دبليو إف".

نجاحات وتوسع

وأشار تقرير لمؤسسة غلوبال إس دبليو إف بعنوان "صندوق الثروة السيادي التركي: أداء 2024، وإستراتيجية وخريطة الطريق 2025" إلى أنه بناء على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية خلال العام الماضي، فقد بلغ إجمالي أصول الصندوق الموحدة 12.7 تريليون ليرة، ما يعادل 360 مليار دولار نهاية العام.

وبهذه النتيجة، تقدم الصندوق التركي على صندوق "مبادلة" الذي مقره مدينة دبي الإماراتية، لينضم إلى قائمة أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم، للمرة الأولى، حسب وكالة الأناضول.

واستطاع الصندوق منذ بداية العام إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، على دفعتين الأولى بـ750 مليونا تضاعف فيها الطلب إلى 14 ضعفا، وهذا الطلب القوي للمستثمرين دفع الصندوق إلى إصدار صكوك إضافية بقيمة 250 مليون دولار ليصل المجموع إلى مليار دولار، بحسب النشرة الإخبارية للصندوق للنصف الأول من العام الجاري.

ووفر الصندوق 150 مليون دولار من الفوائد، نتيجة السداد المبكر لقرض على شركة "ترك تيليكوم" للاتصالات.

واستكمل الصندوق بنجاح عملية دمج لشركات التأمين والمعاشات التقاعدية العامة وتشكيل كيانات جديدة. كما وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية العراقي لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة والاتصالات والزراعة.

ركائز قوية

ويضم صندوق الثروة السيادي التركي محفظة أصول تتكون من 34 شركة في 7 قطاعات.

تشكل الخدمات المالية 72% من محفظة الصندوق وتسهم فيها 3 بنوك كبرى مملوكة للدولة بالإضافة إلى بورصة إسطنبول.

وجاء قطاع النقل والخدمات اللوجستية ثانيا بحصة وصلت إلى 10.8% من قائمة أصول الصندوق، وتضم شركات الخطوط التركية "تي إتش واي"، والبريد التركي "بي تي تي" إضافة إلى ميناء إزمير ألسنجاك.

أما حصة قطاع الطاقة فقد وصلت إلى 10.3% وتضم شركات البترول التركية "تاباو" وشركة خطوط أنابيب البترول "بوتاش" إضافة إلى مصفاة "تي في إف".

حل قطاع الاتصالات رابعا في قائمة محفظة أصول صندوق الثروة السيادي التركي بحصة وصلت إلى 3.7%، في حين يعمل الصندوق على تعزيز قدرات الشركات في هذا القطاع وزيادة تنافسيتها.

إعلان

وتضم قائمة الشركات هذه كلا من:

شركة الاتصالات التركية "تورك تيليكوم" بملكية 62% منها، وشركة الأقمار الصناعية التركية "توركسات بملكية كاملة 100% وشركة الاتصالات "تورك سيل" بحصة وصلت إلى 26%.

في حين يمتلك الصندوق حصة 100% في صندوق التكنولوجيا التركي "تي تي إف" وشركات تكنولوجيا أخرى، بحسب الموقع الرسمي للصندوق السيادي التركي "تي دبليو إف".