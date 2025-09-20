الصين تحث أميركا على ضمان بيئة عمل غير تمييزية لتيك توك

قالت وزارة التجارة الصينية -اليوم السبت- إنها تأمل في أن توفر الولايات المتحدة بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية لمواصلة العمل هناك، ومنها شركة "تيك توك".

وذكرت الوزارة أن موقف الصين من "تيك توك" واضح، وأضافت -في بيان- أن بكين تدعم أيضا المفاوضات التي تتبع قواعد السوق للتوصل إلى حلول تتماشى مع القوانين الصينية والمصالح المتوازنة.

وأمس الجمعة، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأن الرئيس شي جين بينغ تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "تيك توك"، مشيرا إلى أن الصين تحترم إرادة الشركات وترحب بأن تجري الشركات محادثات تجارية على أساس قواعد السوق وتتوصل إلى حلول تتماشى مع القانون الصيني.

من جهته، دعا الرئيس الصيني الولايات المتحدة إلى توفير بيئة أعمال مفتوحة ونزيهة وبلا تمييز للشركات الصينية.

رسوم بالمليارات

في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها -أمس الجمعة- إنه من المتوقع حصول الحكومة الأميركية على رسوم بمليارات الدولارات في إطار صفقة تتعلق بتطبيق "تيك توك".

وأضافت الصحيفة أن المستثمرين في صفقة "تيك توك" سيدفعون هذه الرسوم للحكومة الأميركية مقابل تسهيل التفاوض مع الصين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الثلاثاء- التوصل إلى اتفاق مع بكين بشأن إعادة إطلاق أنشطة "تيك توك" في الولايات المتحدة عن طريق مستثمرين أميركيين، من دون أن يقدّم تفاصيل كثيرة.

لكن صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت وقتئذ عن ائتلاف يضم شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل وصندوقي الاستثمار الأميركيين "سيلفر ليك" و"أندريسن هورويتز".

وقال ترامب الجمعة إنه ونظيره الصيني أحرزا تقدما في اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك"، وإنهما سيلتقيان خلال 6 أسابيع في كوريا الجنوبية لبحث مسائل التجارة والمخدرات

وحرب روسيا في أوكرانيا.

وبدا أن الجانبين خففا من حدة التوتر في أول اتصال هاتفي خلال 3 أشهر بين زعيمي القوتين العظميين.

وقال الرئيس الأميركي إن الطرفين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) الذي يبدأ يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في جيونغجو بكوريا الجنوبية، وإن ترامب سيزور الصين أوائل العام المقبل.

وأضاف ترامب أن شي سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أحرزنا تقدما في عدد من القضايا المهمة للغاية بما في ذلك التجارة، والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك".

وأضاف "كان الاتصال جيدا للغاية، وسنتحدث مرة أخرى عبر الهاتف، ونقدر الموافقة على صفقة تيك توك، ونتطلع إلى الاجتماع في أبك!".

وتعد موافقة بكين النهائية على الاتفاق الإطاري -الذي توصل إليه الجانبان في وقت سابق- إحدى العقبات التي كان على ترامب اجتيازها لإبقاء تطبيق "تيك توك" مفتوحا.

وكان الكونغرس أمر بإغلاق التطبيق أمام المستخدمين الأميركيين بحلول يناير/كانون الثاني 2025 ما لم تقرر شركة "بايت دانس" الصينية المالكة له بيع أصوله في الولايات المتحدة.

وتعد مشكلة "تيك توك" إحدى مشكلات عديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، بينها الرسوم الجمركية والمعادن الإستراتيجية، وقضايا رئيسية أخرى، مثل المنافسة بين الجانبين على أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة.