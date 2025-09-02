سوريا تصدر أول شحنة نفط خام منذ 14 عاما

صدّرت سوريا -أمس الاثنين- 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل من ميناء طرطوس (غربي البلاد) في إطار صفقة مع شركة تجارية، وهي أول عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عاما.

وصدرت سوريا 380 ألف برميل من النفط يوميا عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عاما دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.

وأطيح بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتعهدت الحكومة الحالية بإنعاش الاقتصاد.

ونقلت وكالة رويترز -عن معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة رياض جوباسي- قوله إن شركة "بي سيرف إنرجي" هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.

وقالت وزارة الطاقة السورية -في بيان مكتوب- إن النفط جرى تصديره على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا".

وذكر جوباسي بأنه جرى استخراج النفط من عدة حقول سورية، لكنه لم يحددها.

الحقول السورية

وتقع معظم حقول النفط السورية شمال شرق البلاد داخل مناطق يسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يغلب عليها العنصر الكردي، وبدأت هذه السلطات تزويد الحكومة المركزية في دمشق بالنفط في فبراير/شباط الماضي.

وانتقلت السيطرة على حقول النفط عدة مرات خلال الحرب في سوريا، وزادت العقوبات الأميركية والأوروبية من صعوبة عمليات التصدير والاستيراد المشروعة، وظلت العقوبات سارية لعدة أشهر بعد الإطاحة بالأسد، وهذا ما جعل من استيراد الإدارة السورية الجديدة للطاقة أمرا صعبا.

لكن بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في يونيو/حزيران الماضي يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، بدأت شركات -تتخذ من الولايات المتحدة مقرا- في وضع خطة رئيسية للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.

ووقعت سوريا كذلك مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "دي بي وورلد" لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في طرطوس، بعد أن ألغت دمشق عقدا مع شركة روسية كانت تدير الميناء في عهد الأسد.