تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تترقب فيه السوق بيانات الوظائف الأميركية التي ستصدر قريبا لمعرفة ما إذا كانت ستؤثر على خفض أسعار الفائدة.

وصعد خام برنت 0.67% إلى 69.29 دولار للبرميل، في أحدث تعاملات، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.81% إلى 65.82 دولار للبرميل.

وكانت تداولات النفط متوقفة أمس في الولايات المتحدة أمس بسبب عطلة عيد العمال هناك.

وأدت الهجمات الأوكرانية الأحدث بطائرات مسيرة إلى إغلاق منشآت تمثل 17% على الأقل من طاقة معالجة النفط الروسي، أو 1.1 مليون برميل يوميا، وفق حسابات لرويترز.

اجتماع أوبك بلس

وينتظر المستثمرون الآن اجتماعا لتحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في السابع من سبتمبر/ أيلول للحصول على أي دلالات حول أي زيادة أخرى في الإنتاج من المجموعة.

يعتقد المحللون أن التحالف لن يخفف التخفيضات الطوعية البالغة حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء والتي تدعم السوق وتحافظ على الأسعار في نطاق 60 دولارا للبرميل.

وأفاد محللون في شركة إس.إي.بي للسلع الأولية في مذكرة للعملاء بأن أسعار النفط قد تنخفض للعام الرابع على التوالي، ليصل متوسطها إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الأخير قبل أن يتدخل تحالف أوبك بلس لتحقيق استقرار بالسوق في 2026 من خلال خفض الإنتاج.

ومن المقرر صدور مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر، مما قد يعزز الاتجاه للتيسير النقدي بعد بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة بشكل مفاجئ التي صدرت في يوليو/ تموز.