الهند تجري محادثات مع أميركا بشأن اتفاق تجاري

قال وزير التجارة الهندي بيوش جويل اليوم الثلاثاء، إن الهند تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري ثنائي، بعد أيام من فرض واشنطن رسوما جمركية على العديد من السلع الهندية كإجراء عقابي لاستمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي.

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس على منصة تروث سوشيال، إن الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام حل التوترات، وفق وكالة بلومبيرغ.

هل فات الوقت؟

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، إن الهند عرضت خفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية إلى الصفر، من دون أن يُحدد موعد تقديم هذا التنازل، وأضاف أن "الوقت قد فات"، وأنه كان ينبغي على الهند تقديم هذا العرض "منذ سنوات".

ولا توجد محادثات رسمية بين المفاوضين التجاريين في الوقت الحالي بعد أن ألغى فريق أميركي زيارته إلى الهند في أغسطس/آب.

وقد يُشير أحدث منشور لترامب إلى أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على محادثات التجارة، وفقًا للمسؤول التجاري الهندي السابق والمتخصص الاقتصادي أبيجيت داس.

وقال داس: "هذه محاولة منه للتراجع عن موقفه المتشدد السابق تجاه الهند".

وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على صادرات معظم السلع الهندية إلى الولايات المتحدة لمعاقبتها على حواجزها التجارية ومشترياتها من النفط الروسي.

وكانت الهند من أوائل الدول التي بدأت محادثات تجارية مع إدارة ترامب، إذ التزم الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي باتفاقية ثنائية بحلول خريف هذا العام.

5 جولات

وفشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بعد 5 جولات من المحادثات، مع تزايد إحباط الولايات المتحدة من عدم رغبة نيودلهي في التراجع عن قضايا رئيسية، مثل فتح أسواقها في منتجات الألبان والزراعة.

إعلان

وبدأ ترامب لاحقًا بتهديد الهند برسوم جمركية إضافية بسبب مشترياتها من النفط الروسي، الذي يقول إنه يُساهم في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا.

كانت الهند قدمت عدة تنازلات في وقت مبكر من المفاوضات، بما في ذلك عرض خفض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية، مثل مكونات السيارات والأدوية، إلى الصفر إذا ردت الولايات المتحدة بالمثل.

ورغم التوترات، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الهند والولايات المتحدة قادرتان على حل خلافاتهما التجارية، مع وصفه قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي شارك فيها رئيس الوزراء الهندي أخيرا بأنها "أداء شكلي إلى حد كبير". وأضاف أن تعاملات الهند مع روسيا والصين تغذي آلة الحرب الروسية، مما يثير مخاوف الولايات المتحدة.