الذهب يسجل قمة جديدة فوق 3500 دولار بفعل توقعات الفائدة الأميركية

New five-tael 24K gold bars, issued by the Chinese Gold and Silver Exchange Society, Hong Kong's major gold and silver exchange, are introduced during the first trading day after the Chinese New Year holidays in Hong Kong February 14, 2013. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: BUSINESS COMMODITIES)
الذهب سجّل قمة جديدة خلال تعاملات اليوم (رويترز)
Published On 2/9/2025
آخر تحديث: 12:59 (توقيت مكة)

سجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم الثلاثاء متجاوزا 3500 دولار للأوقية (الأونصة) على خلفية ضعف الدولار بشكل عام وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.09% إلى 3479.57 دولار للأوقية (الأونصة)، في أحدث تتعاملات وقت كتابة التقرير، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3508.5 دولار في وقت سابق، وزاد الذهب 33% حتى الآن هذا العام.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.88% إلى 3547.20 دولار.

نتيجة طبيعية

ونقلت رويترز عن محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، كايل رودا، قوله: "النتيجة الطبيعية لضعف الاقتصاد وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هي دعم المعادن النفيسة".

وأضاف: "ثمة عامل آخر يتمثل في أزمة الثقة المتفاقمة في الأصول الدولارية بسبب هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي".

BIRMINGHAM, ENGLAND - DECEMBER 13: three 1kg gold bullion bars lay on the counter in a gold dealers in Birmingham's jewellery quarter on December 13, 2023 in Birmingham, England. Gold prices have increased since the Ukraine War but have soared to record highs since the start of the Hamas-Israel war. Other factors are the weakening US dollar and expected rate cuts from the Federal Reserve. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
الذهب ينتعش في بيئة خفض الفائدة (غيتي إيميجز)

وينتقد ترامب  مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) ورئيسه جيروم باول منذ أشهر بسبب عدم خفض أسعار الفائدة، كما انتقد باول مؤخرا بسبب التجديد المكلف لمقر البنك في واشنطن.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس إن مجلس الاحتياطي مستقل ويجب أن يكون مستقلا، لكنه أضاف أن البنك "ارتكب الكثير من الأخطاء" ودافع عن حق ترامب في إقالة عضو مجلس محافظي البنك المركزي ليسا كوك بسبب اتهامات احتيال مرتبطة برهن عقاري.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 90% أن يخفض المجلس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر/ أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وعادة ما يتعافى الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأثرت توقعات خفض الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي على الدولار، الذي يقبع بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة لتحديد حجم الخفض المتوقع لسعر الفائدة هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

  • تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.91% إلى 40.36 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول 2011 في الجلسة السابقة.
  • ارتفع البلاتين 1.92% إلى 1384.45 دولار.
  • انخفض البلاديوم 1.29% إلى 1119 دولارا.

 

المصدر: وكالات

