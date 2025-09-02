5 أحداث أميركية تترقبها الأسواق العالمية هذا الأسبوع

تخوض الأسواق العالمية أسبوعاً قصيراً بفعل العطلات، لكنها تواجه مجموعة من الملفات الحساسة التي قد تحدد اتجاهاتها في الأمد القريب، من المعركة القضائية في الرسوم الجمركية إلى بيانات سوق العمل الأميركية وتقرير "بيج بوك" (Beige Book) الذي يصدر عن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مروراً بمؤشرات النشاط الاقتصادي، ونتائج أرباح شركات التكنولوجيا.

وبحسب تقرير لمنصة إنفستنغ دوت كوم، هذه أبرز خمس قضايا يترقبها المستثمرون:

1. المعركة القضائية في رسوم ترامب

أشارت المنصة إلى أن محكمة الاستئناف الفدرالية أصدرت يوم الجمعة الماضي حكماً برفض الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنها نُفذت بشكل غير قانوني، وبحسب التقرير فإن للبيت الأبيض حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا، وإلا سيدخل الحكم حيز التنفيذ.

ونقلت إنفستنغ دوت كوم عن محللين في بنك "آي إن جي" قولهم: "الشركاء التجاريون العالميون سيجدون أن الاحتفال مبكر جداً، لكن ما يهمنا هو ما إذا كان سوق الخزانة سيتعرض لضغوط إضافية إذا اضطرت الولايات المتحدة لإعادة عائدات الرسوم التي جُمعت فعلا".

2. بيانات سوق العمل

في سياق آخر سيصدر تقرير الوظائف الأميركية لشهر أغسطس/آب يوم الجمعة، ويُنتظر أن يضيف الاقتصاد نحو 74 ألف وظيفة غير زراعية، مقارنة بـ73 ألفاً في يوليو/تموز.

التقرير السابق أثار جدلاً واسعاً بسبب مراجعات هبوطية حادة أغضبت ترامب وأدت إلى إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل.

وتوضح المنصة أن احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفدرالي يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول بلغت أكثر من 87% وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي.

وحذر رئيس الفدرالي جيروم باول في كلمته بندوة وايومنغ قائلاً إن "المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع".

3. مؤشرات النشاط الصناعي والخدمي

وستصدر هذا الأسبوع أيضاً مؤشرات معهد إدارة التوريد (ISM) للصناعة والخدمات، ويتوقع أن يرتفع مؤشر الصناعات التحويلية إلى 48.9 في أغسطس/آب مقابل 48 في يوليو/تموز، لكنه سيظل في منطقة الانكماش.

إعلان

أما مؤشر الخدمات فمن المرجح أن يسجل 50.5 مقارنة بـ50.1 في الشهر السابق.

وتقول إنفستنغ دوت كوم إن قطاع التصنيع، الذي يمثل أكثر من 10% من الاقتصاد الأميركي، سجل انكماشاً للشهر الخامس على التوالي، بينما هبط التوظيف في المصانع إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات، قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلثي الاقتصاد، أظهر أيضاً ضعفاً في خلق فرص العمل.

4. تقرير "بيج بوك"

ينتظر أن ينشر الاحتياطي الفدرالي غدا الأربعاء تقرير "بيج بوك"، وهو الأول منذ يوليو/تموز. التقرير السابق أشار إلى أن ضغوط التكاليف ستظل مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، مما يزيد احتمال تسارع التضخم في نهاية الصيف.

كما حذرت جميع المناطق الفدرالية الـ12 من تأثير سياسة الرسوم الجمركية على الشركات.

ووفقاً للتقرير، فإن حالة عدم اليقين دفعت العديد من المؤسسات إلى تأجيل قرارات التوظيف أو التسريح، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط التجاري.

5. أرباح شركات التكنولوجيا

وعلى صعيد النتائج المالية، ستكون الأنظار موجهة إلى شركة برودكوم، عملاق أشباه الموصلات، التي ستكشف عن أرباحها الفصلية.

وتشير إنفستنغ دوت كوم إلى أن التقرير قد يقدم رؤية أوضح في مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بعد التوقعات المخيبة من شركات كبرى في القطاع.

ويقول محللون في "فايتال نوليدج" (Vital Knowledge) : "بينما يتراجع المستثمرون عن الذكاء الاصطناعي، يبدو أنهم يعودون إلى قطاع البرمجيات، والنتائج المنتظرة لشركة سيلزفورس (كبرى شركات البرمجيات) غدا الأربعاء ستكون اختباراً كبيراً للمجموعة".