لماذا تخسر مطاعم الفنادق بأفريقيا رغم ازدهار السياحة؟

رغم النمو الملحوظ في قطاع الضيافة الأفريقي خلال السنوات الأخيرة، فإن تقارير متخصصة تكشف أن مطاعم الفنادق في القارة السمراء ما زالت تكافح لتحقيق أرباح مستقرة، وسط تحديات تشغيلية واقتصادية وهيكلية متشابكة، وفق ما أورده موقع "بزنس إنسايدر أفريقيا".

أرباح أقل مما قبل الجائحة

في جنوب أفريقيا، بلغ إجمالي إيرادات الفنادق والمطاعم نحو 5.5 مليارات دولار عام 2023 بزيادة 27% عن 2022، لكن هذه الأرقام تخفي حقيقة أن عائدات كثير من مطاعم الفنادق ما زالت أدنى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، حتى بعد احتساب التضخم.

ويرجع محللون ذلك إلى ارتفاع التكاليف وتراجع إنفاق المستهلكين وضعف الإدارة، إضافة إلى أن كثيرا من الفنادق تتعامل مع مطاعمها كـ"خدمة إضافية" للنزلاء، لا كمشروعات قائمة بذاتها.

أزمة الطاقة في نيجيريا



في نيجيريا، تتفاقم المشكلة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وارتفاع أسعار الوقود، مما يدفع المطاعم للاعتماد على المولدات بتكاليف باهظة.

وبحسب دراسة نشرها بزنس إنسايدر أفريقيا، فإن سوء إدارة استهلاك الطاقة يفاقم الخسائر، في حين يحجم بعض الزبائن عن ارتياد المطاعم في أوقات انقطاع التيار.

ضغط المعيشة وتراجع الإقبال المحلي

في مدن سياحية مثل كيب تاون، أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تقليص إنفاق السكان على تناول الطعام خارج المنزل، مما يضر بمطاعم الفنادق التي تعتمد غالبا على النزلاء، ولا تنجح بالقدر الكافي في جذب الرواد المحليين.

خبراء: المطعم ليس "ملحقا" بالفندق

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فود كونسبتس 360" كونراد غالاغر يرى أن جوهر المشكلة يكمن في طريقة إدارة الفنادق مطاعمها.

ويقول "تشغيل مطعم داخل فندق ليس مثل إدارة الفندق نفسه.. كثير من الفرق الفندقية تعتبر المطعم مجرد مرفق، فتكتفي بقوائم طعام تقليدية وقرارات بطيئة، مما يضيّع فرصا للنمو".

ويؤكد غالاغر أن الحل يبدأ بالتعامل مع المطعم كوحدة مستقلة لها ميزانية وأهداف أداء، مع الاستعانة بخبراء خارجيين لتصميم المفهوم وتشغيله منذ البداية، ووضع مؤشرات أداء واضحة.

من دبي و لندن إلى أفريقيا

ويضرب غالاغر مثالا بمدن مثل دبي ولندن، حيث تُصمم مطاعم الفنادق كوجهات قائمة بذاتها تنافس في مشهد الطعام المحلي، داعيا الفنادق الأفريقية إلى تبني النهج نفسه.

وأضاف "اصنعوا هوية ومكانا وقائمة طعام قادرة على المنافسة، واجعلوا المطعم مقصدا بحد ذاته، لا امتدادا لخدمة الإفطار".

وصفة للربحية

ويضيف الخبير أن تحسين تدريب الموظفين، وتصميم القوائم بناء على بيانات المبيعات، وتطوير أساليب التسويق، يمكن أن يخفض التكاليف ويجذب شرائح جديدة من الزبائن.

ويختم بالقول "الفنادق التي تريد المنافسة عالميا لم يعد بإمكانها إدارة المطاعم كأمر ثانوي.. الفائزون هم من يجعلون قسم الطعام والشراب نشاطا قائما بذاته يقوده الشيف ويستطيع الصمود في السوق".