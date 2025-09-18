صندوق قطر السيادي يستثمر 500 مليون دولار في شركة تعدين كندية

يعتزم جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لقطر) استثمار ما يقدر بـ500 مليون دولار في رأس مال شركة إيفانهو ماينز (Ivanhoe Mines) الكندية التي تُطوّر مشاريع تعدين في أفريقيا جنوب الصحراء.

وبموجب هذا الاستثمار سيمتلك الصندوق السيادي القطري نحو 4% من أسهم شركة إيفانهو ماينز بعد إتمام الصفقة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تعتزم استخدام عائدات هذا الاستثمار لدعم فرص النمو المرتبطة بأعمال الاستكشاف والتطوير والتنقيب عن المعادن الحيوية (المعادن النادرة)، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها العامة.

وقال محمد بن سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: "إلى جانب أن هذا الاستثمار الإستراتيجي، يعكس قناعة جهاز قطر للاستثمار بأن محفظة شركة إيفانهو ماينز من الأصول العالمية من الدرجة الأولى، فإنه -والأهم من ذلك- يعكس أيضا التزامنا بدعم فرق عمل الشركة في استكشاف وتطوير وتوفير المعادن الحيوية بشكل مستدام، التي تعد ضرورية للتحول الطاقي في العالم ولتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة".

من جانبه، قال روبرت فريدلاند الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إيفانهو ماينز:"هذا الاستثمار المهم من قبل جهاز قطر للاستثمار يمثل تأكيدا قويا على رؤية الشركة لتكون موردا رائدا للمعادن الحيوية التي ستقود عملية التحول الكهربائي للاقتصاد العالمي، وتطوير البنية التحتية للطاقة الجديدة، ونمو التقنيات المتقدمة مثل مراكز البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "الرؤية المستقبلية لجهاز قطر للاستثمار تتماشى بشكل كامل مع رؤيتنا ومع رؤى شركائنا الإستراتيجيين الآخرين على الأمد الطويل".

وتشمل المشاريع الرئيسية لشركة إيفانهو ماينز ومقرها فانكوفر، منجم كاموا-كاكولا للنحاس ومنجم كيبوشي للزنك والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنجم بلاتريف في جنوب أفريقيا المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2025.

كما تُجري الشركة الكندية مشاريع استكشاف النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وزامبيا وكازاخستان.