حرب أسعار السيارات في الصين إلى أين؟

تحوّل المعرض الدولي للسيارات في ميونيخ هذا العام إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين عمالقة الصناعة الألمانية وبين الوافدين الصينيين الذين يواصلون إعادة رسم خريطة المنافسة العالمية.

ففي حين عرضت "بي إم دبليو" سيارتها الكهربائية الجديدة "آي إكس3" على منصة لامعة أمام دار الأوبرا، وشيّدت مرسيدس-بنز جناحًا فاخرًا على هيئة شبكة تهوية لعرض النسخة المطوّرة من "جي إل سي"، كانت القاعات الرئيسية في الضواحي ممتلئة بأسماء صينية مثل "بي واي دي" و"إكس بنغ" و"شانغآن" و"دونغ فنغ"، التي قدّمت سيارات كهربائية بتقنيات متطورة وبأسعار تقل كثيرًا عن نظيراتها الغربية.

هذا المشهد، وفقًا لتقرير نشرته إيكونوميست، يختصر كيف قلبت الصين قواعد اللعبة، إذ بينما تسعى شركاتها إلى غزو أوروبا بالتوسع في التصدير، تعيش في الداخل حرب أسعار مدمّرة ناتجة عن فائض طاقة إنتاجية غير مسبوق.

حرب أسعار خانقة وأرباح متراجعة

وتؤكد المجلة أن الصين تحوّلت إلى ساحة تنافس دموي بين نحو 130 شركة محلية، تمتلك القدرة النظرية على إنتاج ضعف حجم الطلب المحلي. النتيجة كانت تراجعًا حادًا في الأسعار، فقد انخفض متوسط سعر السيارة بنسبة 19% خلال عامين ليصل إلى حوالي 165 ألف يوان (ما يقارب 23 ألف دولار)، مع تخفيضات وصلت في بعض الطرازات إلى 35%.

ورغم أن المبيعات واصلت النمو بنسبة 7% هذا العام لتبلغ نحو 24 مليون مركبة، فإن الأرباح تراجعت بشكل حاد.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن صافي أرباح القطاع – بما في ذلك الشركات الأجنبية – انخفض بنسبة 12% في الأشهر الخمسة الأولى من 2025 ليصل إلى حوالي 178 مليار يوان (ما يعادل 24.4 مليار دولار).

وحتى الشركات الناجحة تأثرت، حيث انخفضت أرباح جيلي بنسبة 14% في النصف الأول، فيما أعلنت "بي واي دي" عن تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 30% رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 14%.

الأجانب يترنحون في أكبر سوق بالعالم

ويواجه الأجانب الذين كانوا يسيطرون سابقًا على السوق الصينية انهيارًا دراماتيكيًا، ووفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية، ارتفعت حصة العلامات المحلية من 34% عام 2020 إلى حوالي 69% في الأشهر الأربعة الأولى من 2025.

إعلان

ويقول باتريك هومل من بنك "يو بي إس" إن الشركات الغربية "لا تستطيع المنافسة في حرب أسعار مع المحليين".

وأوضحت بيانات إيكونوميست تقلّص حصة "فولكسفاغن" و"تويوتا" و"هوندا" وجنرال موتورز تدريجيًا في السوق، في حين تواجه "نيسان" انهيارًا حادًا، بينما تحاول "تويوتا" الصمود لكنها تخسر تدريجيًا أمام المنافسين المحليين.

محاولات حكومية لوقف النزيف

ودفعت موجات الخصومات السلطات الصينية للتدخل، ففي مايو/أيار الماضي، أشعلت تخفيضات "بي واي دي" جولة جديدة من الحروب السعرية، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ"الانغماس التنافسي المدمر".

وفي يونيو/حزيران المنصرم استدعت الحكومة كبار المصنعين إلى بكين وألزمتهم بوقف التخفيضات المفرطة وتسريع سداد المستحقات للموردين خلال 60 يومًا، ومع ذلك، استمرت الخصومات بطرق ملتوية عبر تأمين مجاني أو تمويل بفائدة صفرية أو شحن كهربائي مجاني.

منافسة عالمية وتوسع في أوروبا

وبسبب التنافس المحلي القاسي، اتجهت الشركات الصينية إلى الخارج بحثًا عن هوامش ربح أكبر، فقد ارتفعت الصادرات بين 2021 و2024 4 أضعاف، لتتجاوز اليابان وتصبح الصين أكبر مصدّر سيارات في العالم.

وفي النصف الأول من 2025 بلغت الصادرات نحو 3.5 مليون سيارة، بزيادة 18% عن العام السابق.

ورغم الرسوم الأوروبية المرتفعة التي فُرضت عام 2024، ارتفعت حصة السيارات الصينية في أوروبا الغربية إلى 5.2% مقابل 3.1% في العام الماضي، بحسب مؤسسة شميدت أوتوموتيف ريسيرتش.

ووفق مراقبين، فإن الشركات الصينية التي صقلتها المنافسة الداخلية "أكثر قدرة على امتصاص الصدمات والتكيف مع الرسوم الجمركية".

ملامح المستقبل

وتشير إيكونوميست إلى أن المشهد مرشح لمزيد من الاضطراب، فالضعفاء لن يختفوا سريعًا بفعل الحماية المحلية والمصالح السياسية، لكن الحرب السعرية ستجعل الأقوياء أكثر قوة.

وتبدو شركات مثل "بي واي دي" و"شيري" و"جيلي"، إلى جانب ناشئين مثل "إكس بنغ" و"لي أوت"و، قادرة على الصمود، كما دخلت شركات التكنولوجيا مثل "هواوي" و"شاومي" السباق، ما يضيف مزيدًا من الضغط على المنافسين الغربيين.

وتخلص المجلة إلى أن استمرار حرب الأسعار سيجعل العمالقة الصينيين أكثر رشاقة وابتكارًا، ويمكّنهم من تعزيز حضورهم محليًا وعالميًا على حساب الشركات الغربية التي تجد نفسها في موقع دفاعي متراجع.