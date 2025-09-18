الذهب يتراجع رغم خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3638.33 دولارا للأوقية (الأونصة). ويأتي ذلك بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.3% إلى 3670.40 دولارا.

وكانت التداولات متقلبة في الجلسة السابقة حين لامست الأسعار في المعاملات الفورية مستوى قياسيا 3707.40 دولارات لفترة وجيزة قبل أن تتراجع عنه.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إجراء خفض الفائدة بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل، مشيرا إلى أن المجلس سيقيم الوضع "من اجتماع إلى آخر" فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة.

وقال بيتر غرانت نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن فيها "كان هناك بعض الالتباس إزاء تصريح باول بأن خفض أسعار الفائدة هو إجراء لإدارة المخاطر، ودفعت حالة عدم اليقين هذه إلى جني الأرباح".

وأضاف "لكنني أعتقد أن اتجاه الذهب الصعودي على المدى الطويل لا يزال قائما، وأن التراجع عن أعلى مستوى على الإطلاق سجله أمس هو تراجع تصحيحي بطبيعته… في كل مرة يصل فيها الذهب إلى أعلى مستوى جديد، يعزز ذلك من مصداقية هدف 4 آلاف دولار".

والذهب الذي لا يدر عائدا ملاذ آمن خلال فترات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، ويميل إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وقفز 39% تقريبا هذا العام.

وأكد محللون من شركة إس بي إنجيل في مذكرة أن المحرك الرئيسي الحالي وراء ارتفاع أسعار الذهب هو تنويع البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس، وخاصة الصين، للاحتياطيات الدولارية.

وجاء في المذكرة "من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مما يدعم أسعار الذهب، ومن المتوقع أيضا أن يوفر انخفاض الدولار دعما مستداما".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.51 دولار للأوقية.

زاد البلاتين 0.9% إلى 1376 دولارا.

نزل البلاديوم 1.1% إلى 1141.82 دولارا.

وجاء تراجع الذهب اليوم رغم أن القاعدة أن خفض الفائدة يفترض به أن يؤدي لتراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب إلا أن الواقع خالف ذلك فما الأسباب؟

يمكن تلخيص الأسباب إلى ما يلي: