الدولار يصعد بعد تقلب أعقب قرار خفض الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار قليلا اليوم الخميس بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف السنة ثم انتعاشه القوي في وقت يقيم فيه المتعاملون تداعيات موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تجاه خفض أسعار الفائدة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بربع نقطة أمس الأربعاء، كما كان متوقعا، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام.

ووصف جيروم باول رئيس المجلس الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل، لكنه قال إن البنك المركزي ليس مضطرا إلى التسرع في التيسير النقدي.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2022 عند 96.224 مقابل مجموعة من العملات الرئيسية مباشرة بعد قرار سعر الفائدة، لكنه عاد ليرتفع بقوة إذ صعد 0.44% إلى 97.074. وزاد قليلا اليوم الخميس ليستقر عند 97.163.

وتوقع الرسم البياني الخاص بتوقعات السياسة النقدية الذي يصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي ويحظى بمتابعة وثيقة تخفيضات إضافية تبلغ 50 نقطة أساس في المتوسط على مدى اجتماعي السياسة المتبقيين لهذا العام، ولكنه توقع تخفيضا واحدا فقط إضافيا في عام 2026.

وقال إليوت كلارك رئيس قسم الاقتصاد الدولي في ويستباك "التوقعات المعدلة سلطت الضوء على مقدار عدم اليقين الذي لا يزال محيطا بالتوقعات".

وأضاف "توقيت خفض أسعار الفائدة المتوقعة وحجمه يشير أيضا إلى استمرار مخاطر التضخم".

وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1791 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021 عند 1.19185 دولار أمس الأربعاء في رد فعل على قرار البنك المركزي الأميركي.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3604 دولار بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو/تموز عند 1.3726 دولار في الجلسة الماضية.

وسيعلن بنك إنجلترا قراره المتعلق بالسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة عند 4%.

وأظهرت الأرقام الرسمية أمس الأربعاء أن التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.8% في أغسطس/آب، مما يعزز توقعات السوق باستبعاد تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار 0.2% إلى 147.245 ين في الجلسة الماضية بعد أن تراجع 0.67% إلى أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو/تموز عند 145.495 ين خلال الليل قبل أن يعاود الصعود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحجم بنك اليابان المركزي عن رفع أسعار الفائدة غدا الجمعة لكن الأسواق تتوقع زيادة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، مع احتمال 50% تقريبا لحدوث ذلك خلال هذا العام.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بما يصل إلى 0.9% ليبلغ 0.5909 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6628 دولار بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض صافي الوظائف 5400 وظيفة في أغسطس/آب الماضي على أساس شهري، وكان ذلك أقل بكثير من توقعات السوق التي تكهنت بزيادة تبلغ 21 ألفا و500 وظيفة.

وارتفع الدولار 0.1% إلى 1.3790 دولار كندي بعد أن خفض بنك كندا أمس الأربعاء أسعار الفائدة ربع نقطة إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات، كما هو متوقع، مشيرا إلى ضعف سوق العمل وتراجع القلق بشأن الضغوط الكامنة على التضخم.