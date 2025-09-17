اتفاق غاني صيني لإنشاء مصانع مركبات كهربائية

أعلن وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلوكوا الاثنين الماضي، أن بلاده والصين تشهدان توسعا ملحوظا في علاقاتهما الثنائية، من خلال تعزيز الانخراط الدبلوماسي، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وإطلاق مبادرات مشتركة للتنمية.

وأوضح أبلوكوا، خلال سلسلة لقاءات حكومية لعرض حصيلة عمل وزارة الخارجية في الأشهر الثمانية الماضية، أن غانا كانت من أوائل الدول الأفريقية التي استفادت من مبادرة الإعفاء الجمركي الصيني على الصادرات الأفريقية، مما يفتح آفاقا أوسع أمام المنتجات الغانية في السوق الصينية.

وأشار الوزير إلى أن المباحثات بين الجانبين تشمل حزمة من المشاريع المستقبلية، أبرزها إنشاء مصانع لتجميع المركبات الكهربائية، وتطوير سلسلة القيمة في قطاع البوكسيت وصولا إلى إنتاج الألمنيوم، إضافة إلى بحث تسيير رحلات جوية مباشرة بين غانا وعدد من المدن الصينية الكبرى.

كما أثنى أبلوكوا على دور المستثمرين الصينيين في تنفيذ مشاريع وصفها بـ"التحويلية" في مختلف أنحاء البلاد، معتبرا أن هذه الشراكة تمثل رافعة مهمة لخطط التنمية الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه غانا لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، مستفيدة من مبادرات التعاون "جنوب جنوب"، ومن توجه بكين إلى توسيع استثماراتها في البنية التحتية والصناعات التحويلية بالقارة الأفريقية.