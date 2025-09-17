الصين: صفقة تيك توك مع أميركا ستعود بالنفع على الجانبين

قالت الصين اليوم الأربعاء إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد لتحويل ملكية تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة إلى ملكية أميركية سيعود بالنفع على الجانبين.

ويترقب المستثمرون على جانبي المحيط الهادي حاليا اتصالا هاتفيا من المقرر إجراؤه يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي من المفترض أن يتم خلاله تأكيد الاتفاق.

ويُنظر إلى التقدم المحرز بشأن التطبيق الشهير، الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، على أنه مفتاح لتسهيل إجراء المزيد من المحادثات في الأشهر المقبلة في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم لرسم مسار لما بعد هدنة الرسوم الجمركية الحالية.

وذكرت رويترز أن الصفقة، التي تقضي بنقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس الصينية إلى مالكين أميركيين، تشبه اتفاقا تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، ولكن تم تعليقه بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية هائلة على السلع الصينية.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الصينية في تعليق "توصلت الصين إلى التوافق المطلوب مع الولايات المتحدة بشأن قضية تيك توك لأنه يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الذي يعود بالنفع على الجانبين".

وأضاف التعليق "ستراجع الصين المسائل المتعلقة بصادرات تيك توك التكنولوجية وتراخيص الملكية الفكرية وفقا للقانون".

وبعد اجتماع مع مفاوضين صينيين في مدريد في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الموعد النهائي الذي يحل اليوم وكان من الممكن أن يتم تعطيل التطبيق فيه في الولايات المتحدة وقد يتم تمديده لمدة 90 يوما للسماح بإتمام الصفقة، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وأضاف بيسنت أن التطبيق الجديد الذي سيتم فصله سيكون تحت سيطرة مستثمرين أميركيين ولكن سيحافظ على بعض "الخصائص الصينية".

وأشار مصدر مطلع إلى أن تيك توك كان يطور تطبيقا أميركيا منفصلا تحسبًا للصفقة، لكنه كان حريصا على ضمان أن يكون المحتوى الذي ينشئه المستخدمون الأميركيون متاحًا للمستخدمين في التطبيق "العالمي" والعكس.