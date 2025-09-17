التضخم في بريطانيا يبقى الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا استقر عند 3.8% في أغسطس/آب الماضي، ليظل الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، بما يدعم توقعات المستثمرين بأنه من غير المرجح أن يخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ويمثل التضخم المرتفع مشكلة للحكومة البريطانية وكذلك لبنك إنجلترا، إذ قالت وزيرة المالية راشيل ريفز -الأسبوع الماضي- إن الحكومة يجب أن تركز على مساعدة البنك المركزي لخفض التضخم، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

ووفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، فإن التضخم في تكاليف الخدمات الاستهلاكية -الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب كمقياس لضغوط الأسعار المحلية- تباطأ إلى 4.7% من 5% الشهر الماضي. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، من 3.8% إلى 3.6%.

وكان معظم الخبراء -الذين استطلعت رويترز وبنك إنجلترا آراءهم- قد توقعوا أن يستقر المقياس الرئيسي للتضخم عند 3.8%. ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على معدل الفائدة الرئيسي عند 4% غدا الخميس بعد أن خفضه 25 نقطة أساس في أغسطس/آب.

والتضخم في بريطانيا أعلى من نظيره في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إلى 2.9% في أغسطس/آب، وأعلى أيضا من معدل منطقة اليورو حيث زاد إلى 2.1% أي أعلى بقليل من مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى 4% في سبتمبر/أيلول الجاري، وأن يظل فوق المعدل الذي يستهدفه عند 2% حتى ربيع عام 2027.

ورسمت بيانات رسمية الأسبوع الماضي صورة متشائمة للاقتصاد البريطاني في بداية النصف الثاني من عام 2025، إذ أوضحت أنه نما بواقع 0.2% فقط في الأشهر الثلاثة حتى يوليو/تموز.