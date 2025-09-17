دول خليجية تخفض أسعار الفائدة بعد خفض الفدرالي الأميركي

أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية مباشرة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصبح النطاق المستهدف بين 4% و4.25%، وهو أول خفض هذا العام، بحسب تقرير نشرته "الجزيرة نت".

قطر تقود موجة التخفيضات الخليجية

مصرف قطر المركزي كان في صدارة المعلنين عن التخفيض، حيث خفّض سعر الفائدة على الإيداع إلى 4.375%، وسعر الإقراض إلى 4.85%، وسعر إعادة الشراء إلى 4.6% اعتبارًا من غد الخميس 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب ما أعلنه المصرف على موقعه الرسمي، فإن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز بيئة التمويل وتوفير سيولة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي المحلي".

قرارات متزامنة في السعودية والإمارات والكويت والبحرين

وفي السعودية، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" على موقعه الرسمي خفض سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وخفض سعر "الريبو العكسي" إلى 4.25%.

أما في الإمارات، فقد أوضح مصرف الإمارات المركزي، بحسب ما نقلت صحيفة "غلف نيوز"، أنه خفّض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.15%.

وفي الكويت، أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم إلى 3.75%، فيما أكد مصرف البحرين المركزي على موقعه أنه خفّض سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 4.75%، موضحًا أن الهدف هو دعم السيولة وتشجيع الاقتراض في السوق المحلي.

خلفيات الفدرالي

وتأتي هذه القرارات عقب إعلان الفدرالي الأميركي خفض الفائدة لأول مرة في 2025، وسط جدل سياسي واقتصادي كبير.

فقد وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات علنية لرئيس الفدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "متأخر جدا"، داعيا إلى خفض أعمق قد يصل إلى 1%.

هذا السجال أثار مخاوف بشأن استقلالية الفدرالي في مواجهة الضغوط السياسية، كما أوضح تقرير سابق نشرته "الجزيرة نت".

انعكاسات محتملة

ويرى محللون أن التخفيضات الخليجية ستساهم في خفض تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، ما قد يدعم الاستثمار والإنفاق ويحفّز نمو القطاعات غير النفطية.

إعلان

كما أن التنسيق في القرارات النقدية يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الأسواق الخليجية، ويؤكد قدرة المنطقة على الحفاظ على جاذبيتها كوجهة استثمارية وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.