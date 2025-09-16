وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع مجموعة الهندسة والإنشاءات التابعة لشركة سامسونغ سي آند تي لبناء محطة للطاقة الشمسية عالمية المستوى في منطقة دخان غرب العاصمة الدوحة.

وقال بيان لقطر للطاقة "سيتم تطوير محطة دخان للطاقة الشمسية -وهي واحدة من أكبر المحطات في العالم- على مرحلتين ليصل إجمالي قدرتها الإنتاجية إلى ألفي ميغاوات بحلول منتصف عام 2029".

وأضاف "سيضاعف المشروع عند انتهائه قدرة قطر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في البلاد".

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "تشكل هذه الاتفاقية إنجازا مهما في جهودنا لإدارة البيئة بطريقة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة كما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030. كما ستحقق هذه الاتفاقية أحد أهداف إستراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، وهو توليد أكثر من 4 آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030″.

واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم قطر للطاقة توقع عقد إنشاء محطة دخان للطاقة الشمسية مع شركة سامسونغ#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/MuWl7EAjri — QatarEnergy (@qatarenergy) September 16, 2025

وأضاف الكعبي غداة توقيع الاتفاقية في مقر الشركة بالدوحة: "عند اكتمال المشروع، ستسهم محطة دخان للطاقة الشمسية، بالتوازي مع محطات الطاقة الشمسية في الخرسعة ومسيعيد وراس لفان، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.7 ملايين طن سنويا، وستسهم جميع هذه المحطات بنسبة 30% من إجمالي الطلب على الكهرباء في قطر خلال أوقات الذروة".

وأفاد البيان بأن محطة دخان للطاقة الشمسية ستبدأ مرحلة الإنتاج الأولى بنهاية عام 2028 بتوليد ألف ميغاوات من الطاقة يتم تحويلها إلى شبكة كهرماء.

إعلان

وستستخدم المحطة الجديدة نظام تتبع الأشعة الشمسية، وستعزز كفاءتها من خلال تركيب محولات قادرة على العمل بكفاءة عالية في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة، وفق البيان ذاته