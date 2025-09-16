دراغي ينتقد بطء الاتحاد الأوروبي في منافسة أميركا والصين

أطلق ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، تحذيرات شديدة اللهجة من بطء الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدرته التنافسية، مؤكدا أن التكتل "يفشل في مجاراة سرعة النظام العالمي المتغير"، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وخلال فعالية في بروكسل بمناسبة مرور عام على تقديمه تقريرا شاملا حول سبل تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية أوضح دراغي أن الأوروبيين "يشعرون بخيبة أمل من وتيرة الإصلاحات"، معتبرا أن الأعذار المتكررة لم تعد تكفي.

تباطؤ محبط رغم الحاجة للاستثمارات

وبعد عام من تقديم تقريره الشامل الذي احتوى على 383 توصية لإخراج أوروبا من "بطء مميت"، أشار دراغي إلى أن دراسة صادرة عن مركز "إيبك" أظهرت أن 11% فقط من هذه التوصيات نُفذت بالكامل، بينما جرى تنفيذ 20% منها جزئيا. وقال دراغي: "مسار مختلف يتطلب سرعة وحجما وكثافة جديدة".

ولفت إلى أن الاتحاد بحاجة إلى استثمارات إضافية قدرها 800 مليار يورو سنويا (نحو 945 مليار دولار) للحاق بالولايات المتحدة والصين، أكبر شريكين تجاريين ومنافسين اقتصاديين للاتحاد.

وأكد دراغي أن الإنفاق الوطني المتجزئ لم يعد كافيا لتمويل مشاريع ضخمة في مجالات "الابتكار الرائد، تكنولوجيا الحجم، البحث والتطوير الدفاعي، وشبكات الطاقة".

حذّر دراغي من أن المساعدات الحكومية غالبا ما تتحول إلى "أداة حمائية" تحصر النشاط داخل الحدود الوطنية بدلا من بناء صناعات أوروبية قادرة على المنافسة عالميا، داعيا إلى اعتماد "المسار السريع" لمراجعة قواعد المنافسة.

نتائج محدودة وضغوط الحرب الأوكرانية

ووفقا لتقرير دويتشه بنك، فإن التقدم في تنفيذ خطة دراغي كان "متفاوتا"، مع بعض الزخم في دعم صناعة الدفاع نتيجة الحرب في أوكرانيا وتراجع التزام أميركا بأمن أوروبا، بينما ظل التقدم في الابتكار وتوحيد أسواق رأس المال محدودا.

ودعا التقرير إلى "تجاوز الإستراتيجيات العامة والجداول الزمنية المؤجلة"، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد بقاء الاتحاد الأوروبي نفسه.

معوقات السوق والضغوط الخارجية

وشاركت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في الفعالية، وأشارت إلى أن العراقيل داخل السوق الموحدة تعادل "رسوما جمركية نسبتها 45% على السلع و110% على الخدمات"، استنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، وأضافت "أتمنى أن أرى نفس الإحساس بالإلحاح في كامل أجندة التنافسية".

وختمت فون دير لاين بقولها "نحتاج إلى عمل عاجل لمواجهة احتياجات عاجلة".