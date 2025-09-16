سجلت أسعار الذهب ذروة قياسية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3693.7 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:33 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب (ديسمبر/ كانون الأول) 0.3% لتبلغ نحو 3750 دولارا.

وقال كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم "تراهن الأسواق على تخفيضات أسعار الفائدة، مع اقتراب قرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة. لا تزال التوقعات قوية بالنسبة للذهب على الأمد القصير إلى المتوسط".

وأضاف "هناك الكثير من توقعات التيسير النقدي في منحنى أسعار الفائدة، وإذا لم يدعم مجلس الاحتياطي الاتحادي ذلك في توجيهاته وتوقعاته، فقد يؤدي ذلك إلى هبوط مباغت لأسعار الذهب. ولكن إذا دعم مجلس الاحتياطي توقعات السوق، فقد يكون ذلك حافزا لإرساله إلى مستوى 3700 دولار".

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى إجراء خفض "أكبر" لأسعار الفائدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي إم إي) أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء، مع وجود فرصة ضئيلة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو وقرب أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر.

وقال صندوق "إس بي دي آر غولد تراست"، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازته من المعدن النفيس ارتفعت 0.21% إلى 976.80 طنا أمس الاثنين مقارنة مع 974.80 طنا يوم الجمعة.

في غضون ذلك، رفضت محكمة استئناف أميركية أمس الاثنين السماح لترامب بإقالة ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي من منصبها، في أحدث خطوة في معركة قضائية تهدد استقلالية البنك المركزي.