الدولار عند أدنى مستوى في 4 سنوات مقابل اليورو

انخفض الدولار بشدة اليوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى في 4 سنوات مقابل اليورو، مع زيادة رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد اليورو 0.8% إلى 1.1853 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى- 0.6% إلى 96.787 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي.

واستقر الدولار في الأشهر القليلة الماضية عقب هبوط كبير في وقت سابق من العام، لكنه تعرض لضغوط بيع متجددة مع تزايد التوقعات باستئناف البنك المركزي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض، وتجدد دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة كبيرة.

وتتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء، وكانت بيانات سوق العمل التي تشهد تراجعا سريعا المحرك الرئيسي لتعزيز رهانات التيسير النقدي في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال كارل شاموتا رئيس إستراتيجيات السوق لدى شركة (كورباي) "يُنظر إلى جيروم باول وشركائه على أنهم يقللون من أخطار التضخم، ويعبّرون عن انحياز واضح نحو دعم أسواق العمل، وهو أمر قد يساعد في تمهيد الطريق لمجموعة متتابعة من التخفيضات في الأشهر المقبلة".

وتلقى الدولار قليلا من الدعم من بيانات أمس الاثنين أظهرت أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع في أغسطس/آب الماضي.

ويظل المستثمرون قلقين بشأن النمو الاقتصادي الأميركي في ظل ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار البضائع بسبب الرسوم الجمركية على الواردات.

وتلقى الدولار دعما أيضا اليوم من بيانات أظهرت أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو زاد في يوليو/تموز، ما يؤكد الآراء القائلة إن القطاع صامد على الرغم من التوتر التجاري وإن كان معدل نموه ضعيفا.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.36530 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، بعدما أظهرت بيانات اليوم أن سوق العمل البريطانية فقدت قليلا من قوتها الدافعة، وهو ما يحتمل أن يهدئ المخاوف في بنك إنجلترا إزاء استمرار الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن يثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة هذا الأسبوع بعد أن كان خفضه في أغسطس/آب الماضي.

وانخفض الدولار 0.5% أمام العملة اليابانية إلى 146.76 ين، وسيحدد بنك اليابان سياسته النقدية يوم الجمعة.

ويتوقع خبراء اقتصاد على نطاق واسع أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة هذه المرة وسيبقيها عند 0.5%.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.2% إلى 115145 دولارا لتهبط لرابع جلسة على التوالي.