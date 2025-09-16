أسهم إسرائيل تواصل النزيف إثر حرب غزة وحديث نتنياهو عن العزلة
انخفضت أسهم تل أبيب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بحرب إسرائيل على غزة وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الاحتلال يواجه عزلة.
وهبط المؤشر (تل أبيب 35) للأسهم القيادية 0.2% في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد انخفاضه بأكثر من 2% في وقت مبكر من الجلسة.
وتراجع المؤشر (تل أبيب 125) الأوسع نطاقا 0.4% في تعاملات ما بعد الظهيرة.
وكان المؤشران سجلا أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي.
وبدأت الأسهم في الانخفاض بعد ظهر أمس الاثنين بعد أن حذر نتنياهو من العقوبات الاقتصادية والعزلة العالمية الناجمة عن الدعاية السلبية في الخارج بسبب حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين.
وقال جوناثان كاتز كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس إن شن إسرائيل هجوما بريا جديدا على غزة يضر بالسوق أيضا نظرا لعدم وجود أي إشارة على وقف إطلاق النار.
وأقر نتنياهو -أمام مؤتمر المحاسب العام في القدس– بأن إسرائيل قد تواجه قريبا عزلة خانقة، قائلا: "سنحتاج إلى أن نكون اقتصادا مع سمات أوتاركية"، أي اقتصاد مغلق يعتمد على الذات في مواجهة عزلة عن الأسواق العالمية.
وأضاف نتنياهو "يمكن أن نجد أنفسنا في وضع تُحاصر فيه صناعات السلاح لدينا".
وعلقت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية بأن هذه التصريحات عكست فقدان الثقة بالقدرة على الحفاظ على انفتاح اقتصادي، وبدت بمنزلة إنذار مباشر للمستثمرين بأن مرحلة التراجع الحاد قد بدأت بالفعل.
من جانب آخر، حذّر عشرات من كبار الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل، من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة المالية وبنك إسرائيل ورؤساء جامعات بارزون، من أن احتلال قطاع غزة قد يقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة ويضعف قدرتها على تحمّل الأعباء العسكرية والاجتماعية.