موديز: تكاليف التمويل ترهق الاقتصادات الكبرى بأفريقيا جنوب الصحراء

BULIISA, UGANDA - AUGUST 14: Sinopec constructor operating a machine which aligns oil pipelines that will carry oil from the well pad to the Central Processing Facility at Tilenga oilfield on August 14, 2025 in Buliisa, Uganda. Located on the northeastern shores of Uganda's Lake Albert and nestled within Murchison Falls National Park, the Tilenga oilfield project is operated by French energy giant TotalEnergies, in partnership with China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) and the Uganda National Oil Company (UNOC). Chinese petroleum firm Sinopec has been contracted to complete construction of the site's Central Processing Facility (CPF) for the Tilenga's six oil fields and around 400 wells. The Tilenga operation forms a major part of the 1,443-kilometer (897 mile)East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP), designed to link landlocked oil fields in Western Uganda to Tanzania's Tanga port on the Indian Ocean. The pipeline project has been mired in controversy, with majority stakeholders TotalEnergies facing accusations and legal battles over human rights abuses and environmental concerns. First oil was originally slated for production this year, but is now expected in 2026. (Photo by Hajarah Nalwadda/Getty Images)
تعاني أفريقيا من ارتفاع تكاليف تمويل المشاريع بسبب اعتمادها على الجهات المالية الدولية (غيتي)
Published On 15/9/2025
|
آخر تحديث: 11:36 (توقيت مكة)

أظهرت دراسة صادرة عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين أن تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات في جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية، بفعل ضعف السياسات الاقتصادية وتدهور ظروف السوق وتصاعد معدلات التضخم.

ورغم تزايد الحاجة إلى التمويل لدفع عجلة التنمية والنمو في المنطقة، فإن هذه الدول تواجه أسعار فائدة مرتفعة مقارنة بنظيراتها المتقدمة، وسط محدودية مصادر رأس المال.

The governor of the Central Bank of West African States (BCEAO) Jean-Claude Kassi Brou speaks with the commission president of WAEMU/UEMOA (West African Economic and Monetary Union) Abdoulye Diop, during the swearing-in ceremony of Dr. Sidi Ould Tah as the 9th President of the African Development Bank Group at Sofitel Abidjan Hotel Ivoire, in Abidjan, Ivory Coast September 1, 2025. REUTERS/Luc Gnago
أبيدجان: مراسم تنصيب رئيس جديد لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (رويترز)

وقالت لوسي فيلا نائبة الرئيس في موديز إن "تكاليف الاقتراض مرتفعة على جميع المستويات"، مشيرة إلى أن "تكاليف الدين بالنسبة للبنوك والشركات غير المالية والحكومات ارتفعت في الأسواق الأفريقية الثلاثة بالتوازي مع زيادة أسعار الفائدة الرسمية خلال السنوات الخمس الماضية".

وأوضحت الدراسة أن الاقتراض من شركاء التنمية، الذين يقدمون قروضًا بفوائد منخفضة، ساهم في تقليص تكاليف الدين بالعملات الأجنبية، لكنه لم ينجح في تعويض أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المحلية والدولية.

A worker looks on next to loafs of bread at a spaza shop in Thembisa, on the East Rand, in South Africa, August 2, 2023. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File
عاملة بجانب مخبز في متجر شعبي بمدينة ثيمبيسا بجنوب أفريقيا (رويترز)

ورغم انخفاض تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية لكل من كينيا ونيجيريا منذ عام 2022، فإن الفارق في العائدات مقارنة بسندات الخزانة الأميركية لا يزال يبلغ نحو 500 نقطة أساس.

وتتمتع جنوب أفريقيا بأسعار فائدة أقل نسبيًا بفضل عمق أسواق رأس المال المحلية وفعالية السياسة النقدية، إلا أن تكاليفها تُعد مرتفعة مقارنة بنظرائها من الاقتصادات الناشئة بسبب القيود المالية.

وحذرت موديز من أن "غياب الإصلاحات قد يدفع جنوب أفريقيا إلى دوامة سلبية، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، التي تهدف إلى جذب التدفقات المالية في ظل ضعف النمو، إلى تقليص الاستثمار المحلي وتعميق التحديات الاقتصادية".

epa12309725 Environmental protesters gather outside the head offices of Standard Bank as they protest against the actions of Total Energies in Africa, in Johannesburg, South Africa, 19 August 2025. The protesters gathered to hand a memorandum to TotalEnergies after marching from Standard Bank, claiming the French energy giant is involved in land grabs, displacement of local populations, and ecological devastation surrounding its energy involvement in Africa, including the East African Crude Oil Pipeline Project (EACOP). EPA/KIM LUDBROOK
جنوب أفريقيا: احتجاجات ضد "توتال إنرجيز" بسبب مشاريعها في القارة (الأوروبية)

وفيما يتعلق بكينيا، ألقت الوكالة باللوم على الإفراط في الاقتراض وضعف الأسواق المحلية، مما حدّ من قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل.

أما في نيجيريا، فإن التضخم المرتفع وانخفاض معدلات الادخار يعيقان توفير قروض منخفضة الفائدة للشركات.

وختمت موديز بأن معالجة الاختلالات التي تبقي تكاليف التمويل مرتفعة، بما في ذلك بناء هياكل سياسية فعالة، ستستغرق وقتًا.

المصدر: رويترز

