اقتصاد|نفط|العراق

العراق يوقع اتفاق مشروع للغاز المتكامل مع قطر للطاقة وشركائها

قطر للطاقة وشركاؤها اتفاق مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق
جانب من توقيع قطر للطاقة وشركائها اتفاق مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق (الجزيرة)
Published On 15/9/2025
آخر تحديث: 16:09 (توقيت مكة)

وقعت وزارة النفط العراقية أمس اتفاق تشغيل مشترك مع شركات توتال إنرجيز الفرنسية وقطر للطاقة ونفط البصرة، ويتعلق الاتفاق بتشغيل حقل أرطاوي النفطي في إطار مشروع تنمية الغاز المتكامل، بحسب ما أورد مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ويهدف المشروع -وهو مبادرة بين شركات قطر للطاقة وتوتال إنرجيز ونفط البصرة- إلى تحسين إمدادات الكهرباء في العراق، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الغاز المصاحب في ثلاثة حقول نفطية، واستخدام الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء، مما يساعد على تقليل فاتورة استيراد العراق للكهرباء، فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة.

وقالت قطر للطاقة في بيان إن الرئيس التنفيذي للشركة ووزير الدولة للطاقة القطري سعد الكعبي التقى مع رئيس الوزراء العراقي وباتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز أمس لإعلان "بدء أعمال تشييد مشروع الإمداد المشترك لمياه البحر والمرحلة الثانية من إعادة تطوير حقل أرطاوي النفطي".

وأضاف البيان "سيقوم مشروع الإمداد المشترك لمياه البحر بمعالجة ونقل 5 ملايين برميل من مياه البحر يوميا إلى حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، وهو ما سيقلل من سحب المياه العذبة من نهري دجلة والفرات بشكل كبير، وسيسهم في تخفيف ضغوطات شح المياه في المنطقة وفي دعم الاستدامة الزراعية".

وبحسب البيان صُمم مشروع نمو الغاز المتكامل، الذي تتجاوز استثماراته 13 مليار دولار، لتعزيز تنمية الموارد الطبيعية العراقية وتحسين إمدادات الكهرباء في البلاد.

ونقل البيان عن الكعبي قوله: "يمثل هذا الإنجاز خطوة محورية في رحلتنا المشتركة مع العراق الشقيق لتحقيق المزيد من المرونة والاستدامة في مجال الطاقة.

وأضاف: يعكس إطلاق مشروع الإمداد المشترك لمياه البحر والمرحلة الثانية من إعادة تطوير حقل أرطاوي التزامنا الراسخ بدعم قطاع الطاقة والنمو الاقتصادي في العراق".

من جهته قال رئيس الحكومة العراقية خلال مراسم التوقيع "إن زيادة الاستثمارات القطرية، وعموم الاستثمارات الأجنبية في العراق، هي مؤشر على تطور البيئة الاستثمارية".

وأضاف "أن السوق العراقية مفتوحة على مساهمة الشركات الرصينة والجادة للاشتراك في جميع مجالات الخدمات والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية".

وحث رئيس الحكومة العراقية جميع الأطراف على الإسراع في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع وخاصة إنتاج الغاز والطاقة الكهربائية الشمسية النظيفة لرفد الشبكة الكهربائية الوطنية بطاقة 1000 ميغاواط على مراحل ابتداء من مطلع العام المقبل.

المصدر: الجزيرة + وكالات

