بدء محادثات تجارية بين الصين وأميركا في مدريد

بدأت محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة اليوم الأحد في مدريد، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي الصيني والحكومة الإسبانية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولون صينيون كبار، من بينهم هي ليفنغ نائب رئيس الوزراء، قضايا اقتصادية وتجارية تشمل تطبيق "تيك توك"، حسبما أكد الجانبان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) -في تقرير بثته من مدريد- إن "الوفدين الصيني والأميركي اجتمعا هنا اليوم الأحد لإجراء محادثات حول القضايا الاقتصادية والتجارية".

والجمعة الماضية قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "الجانبين سيناقشان في الأيام المقبلة، قضايا مثل إجراءات التعريفات الجمركية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة، وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وتطبيق تيك توك"، بحسب الوكالة.

من جانبها، قالت الحكومة الإسبانية إن المحادثات انطلقت الأحد في قصر سانتا كروز، وهو مقر وزارة الخارجية.

وأفاد مسؤولون صينيون بأن الوفد الصيني سيبقى في مدريد حتى الأربعاء.

وتشهد العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن تقلبات حادة منذ بدء عام 2025، مع فرض كل جانب رسوما جمركية متصاعدة على الآخر.

وفي مرحلة ما من هذا العام، وصلت الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين إلى نسب من 3 أرقام، مما عطّل سلاسل الإمداد.

لكن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتهدئة التوتر، وخفض الرسوم الجمركية مؤقتا إلى 30% من جانب الولايات المتحدة و10% من جانب الصين.

وفي أغسطس/آب، أرجأ البلدان فرض رسوم جمركية أعلى لمدة 90 يوما إضافية تنتهي في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أيضا أن يناقش المسؤولون خلال الاجتماعات النزاع بشأن تطبيق "تيك توك".

وحثّت الصين -الجمعة- الولايات المتحدة على معالجة نزاعهما بشأن منصة التواصل الاجتماعي عن طريق الحوار.

إعلان

والموعد النهائي للعثور على مشترٍ غير صيني للتطبيق واسع الانتشار أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة هو 17 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهلة للمرة الثالثة.

وكان من المقرر أن يدخل قانون فدرالي يقضي ببيع أو حظر تطبيق "تيك توك" لأسباب تتعلق بالأمن القومي حيز التنفيذ في اليوم السابق لتنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي.

ودعت وزارة التجارة الصينية -في بيان الجمعة- واشنطن إلى "العمل مع الصين على أساس الاحترام المتبادل والتشاور المتساوي لمعالجة مخاوف كل طرف من خلال الحوار وإيجاد حل للمشكلة".