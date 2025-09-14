استئناف الرحلات منخفضة التكاليف من أوروبا نحو الأردن

بدأت شركات الطيران منخفضة التكاليف باستئناف رحلاتها إلى الأردن قادمة من أوروبا تدريجيا، حسب ما ذكر رئيس مجلس هيئة الطيران المدني في المملكة هيثم مستو.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مستو قوله إن شركة "ويز إير هنغاريا" بدأت بتشغيل رحلتين أسبوعيا إلى المملكة من العاصمة بودابست، في حين ستعود شركة ريان إير للتشغيل إلى 16 وجهة في أوروبا اعتبارا من 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما ستبدأ بوجهتين اعتبارا من 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف المسؤول الأردني أن وجود 3 شركات أخرى منخفضة التكاليف تدرس تشغيل رحلات منتظمة من أوروبا إلى الأردن وبالعكس، مشيرا إلى أنه تم منح تصريح لشركة ريان لتشغيل رحلات منتظمة للموسم الشتوي إلى 16 وجهة في أوروبا.

وكان بيان لوزارة السياحة الأردنية صدر الشهر الماضي أشار إلى أن موسم الشتاء المقبل سيشهد تشغيل أكبر شبكة رحلات جوية مباشرة منخفضة التكلفة ستربط الأردن بـ18 وجهة أوروبية، وسيكون هذا الربط عبر شركات ويز وريان إير إضافة لطيران يورو وينغز.

وتأثر القطاع السياحي سلبيا بالتوترات في المنطقة وتضاعف هذا التأثير بسبب وقف الطيران منخفض التكاليف رحلاته إلى الأردن جراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأكد حسين هلالات نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية أن توقف هذه الرحلات كان له تأثير سلبي، مما تسبب في إلغاء ما لا يقل عن 95% من الحجوزات في البتراء خلال يونيو/حزيران الماضي.

ومن شأن عودة الطيران منخفض التكاليف للأردن -وبهذه الشبكة الواسعة من الخطوط المساهمة- أن تسهم في إعادة الحركة السياحية إلى مستويات جيدة، في ظل انتظار تحسن الظروف الجيوسياسية وانتهاء التوترات التي تعصف بالمنطقة وتبقي حالة عدم الاستقرار فيها والتي تتعارض مع أي خطط سياحية.

وبينت هيئة تنشيط السياحة أن عدد السياح القادمين عبر الرحلات منخفضة التكاليف قد وصل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 100 ألف سائح، في حين ارتفعت إيرادات السياحة في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 3.7 مليارات دولار، رغم انخفاض هذه الإيرادات بـ3.7% في يونيو/حزيران بسبب التوترات في المنطقة.

وزادت إيرادات السياحة الوافدة بنحو 11.9% في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ عدد المسافرين القادمين إلى المملكة من خلال شركات الطيران المنخفض 344 ألفا و781 مسافرا خلال العام الماضي 2024 عبر شركتي ريان إير وويز إير، فيما بلغ أعداد المسافرين خلال العام 2023 من خلال 6 شركات 885 ألفا و547 مسافرا.