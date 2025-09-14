هناك جامعات يُعد الالتحاق بها خطوة مضمونة تقريبا، حيث يستطيع الطالب التخرج بعد 4 أو 5 سنوات ببذل جهد معتدل. في المقابل، هناك جامعات شديدة الصعوبة، يُعتبر مجرد القبول فيها إنجازا بحد ذاته.

ومع ذلك، فإن خريجي هذه الجامعات يحظون بأعلى درجات التقدير، ويفتح ذلك أمامهم أبوابا واسعة من الفرص في سوق العمل العالمي.

في هذا التقرير نسلّط الضوء على أصعب 10 جامعات في العالم، والتي باتت حلما وهاجسا للطلاب الطموحين، وميدانا حقيقيا لصناعة قادة الفكر والسياسة والعلوم في المستقبل، آخذين بعين الاعتبار تكاليف الدراسة، والعائد على الاستثمار، وفرص العمل بعد التخرج.

أصعب 10 جامعات أميركية

تتصدر الجامعات الأميركية قائمة أصعب الجامعات في العالم من حيث القبول وصعوبة الدراسة، بفضل معاييرها الأكاديمية الصارمة، ولهذا وضعناها في قائمة خاصة بها.

فيما يلي قائمة بأصعب 10 جامعات أميركية وفق تصنيفات مجلة برينستون ريفيو، مع ذكر تكاليف الدراسة للعام الأكاديمي 2026/2025، والراتب الابتدائي للخريجين، ومتوسط الراتب بعد عقد من التخرج، مستندين أيضا إلى مواقع هذه الجامعات الرسمية.

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

متوسط رسوم الدراسة: 65 ألفا و622 دولارا.

الراتب الابتدائي بعد التخرج: 111 ألف دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 175 ألف دولار.

العائد على الاستثمار: 99 من 99.

نسبة القبول: 3%.

يُعد معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا من أرقى الجامعات العالمية في البحث العلمي والتكنولوجي. ووفقا لتقرير نتائج الدفعة الجامعية لعام 2023، قبل نحو 44% من الخريجين الجامعيين عروض عمل دائمة فور التخرج، في حين استمر 43% منهم في الدراسات العليا. ويبلغ الراتب الابتدائي بعد التخرج نحو 111 ألف دولار.

ويتميّز المعهد بصرامة برامجه الأكاديمية، خصوصا في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يقضي طلاب السنة الأولى نحو 17.1 ساعة أسبوعيا في الدراسة خارج الصف، وفقا لمسح وطني شمل 476 ألف طالب في 771 مؤسسة، بحسب شبكة سي إن بي سي.

كلية هارفي مود

رسوم الدراسة: 72 ألفا و699 دولارا.

الراتب الابتدائي بعد التخرج: 112 ألفا و500 دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 185 ألف دولار.

العائد على الاستثمار: 97 من 99.

تُعد من أبرز مؤسسات التعليم العالي في مجالات الهندسة والعلوم والرياضيات في الولايات المتحدة. يدخل نحو 60% من طلاب السنة النهائية في الكلية إلى سوق العمل مباشرة بعد التخرج، بينما يواصل الباقون دراساتهم العليا.

كلية فرانكلين أولين للهندسة

رسوم الدراسة: 64 ألفا و552 دولارا.

الراتب الابتدائي بعد التخرج: 107 آلاف دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 129 ألفا و455 دولارا.

العائد على الاستثمار: 93 من 99.

تهيئ الكلية طلابها ليكونوا مبتكرين هندسيين رائدين، قادرين على فهم الاحتياجات وتصميم الحلول وتنفيذ مشاريع إبداعية تسهم في خدمة المجتمع.

ووفقا لموقع الكلية الرسمي، بلغ معدل الطلاب الذين كانوا يعملون بدوام كامل أو مستمرين في التعليم الجامعي خلال 6 أشهر من التخرج نحو 79%.

كلية غرينيل

رسوم الدراسة: 71 ألفا و788 دولارا.

الراتب الابتدائي بعد التخرج: 70 ألف دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 123 ألفا و500 دولار.

العائد على الاستثمار: 92 من 99.

تأسست عام 1846، وهي كلية للفنون والعلوم الإنسانية تُصنّف باستمرار بين أفضل كليات الفنون الحرة في الولايات المتحدة.

بلغ معدل التوظيف 58% لخريجي دفعة 2025، بينما واصل 26% منهم دراساتهم العليا.

معهد روز هولمان للتكنولوجيا

رسوم الدراسة: 56 ألفا و910 دولارات.

الراتب الابتدائي بعد التخرج: 93 ألف دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 165 ألف دولار.

العائد على الاستثمار: 92 من 99.

يُعد من أفضل كليات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات في الولايات المتحدة، ويتميّز بنسبة توظيف تقارب 95%، ومتوسط راتب ابتدائي يتجاوز 90 ألف دولار.

ويمنح طلابه خبرات تطبيقية ودعما شاملا في بناء السيرة الذاتية والتواصل مع الشركات.

كلية جيتيسبيرغ

رسوم الدراسة: 68 ألفا و970 دولارا.

نسبة التوظيف بعد التخرج: 98%.

الراتب الابتدائي: 74 ألف دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 150 ألف دولار.

العائد على الاستثمار: 91 من 99.

تأسست عام 1832 وتُعد من أبرز كليات الآداب الحرة في الولايات المتحدة. ويحصل أكثر من 98% من خريجيها على وظائف أو يلتحقون بالدراسات العليا خلال عام من التخرج.

كلية سنتر

رسوم الدراسة: 54 ألفا و890 دولارا.

نسبة التوظيف بعد التخرج: 98%.

الراتب الابتدائي: 61 ألفا و400 دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 102 ألف و300 دولار.

العائد على الاستثمار: 90 من 99.

تأسست عام 1819 وتتمتع بسمعة قوية في تأهيل خريجيها. وقد حققت دفعة 2024 نسبة نجاح في التوظيف بلغت 98%، وهذا يعكس قوة برامجها وثقة سوق العمل بمخرجاتها.

كلية لافاييت

رسوم الدراسة: 66 ألفا و496 دولارا.

نسبة التوظيف بعد التخرج: 95%.

الراتب الابتدائي: 86 ألفا و200 دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 162 ألف دولار.

العائد على الاستثمار: 92 من 99.

نسبة التخرج خلال 4 سنوات: 80%

تأسست عام 1826 وتتميّز بفرص بحث وتجارب عملية مبتكرة. وتحقق الكلية نسبة نجاح وظيفي أو أكاديمي تصل إلى 95% خلال 6 أشهر من التخرج، وفقا لمنصة نيش.

جامعة برينستون

رسوم الدراسة: 65 ألفا و210 دولارات.

نسبة التوظيف بعد التخرج: 91%.

الراتب الابتدائي: 95 ألفا و600 دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 194 ألفا و100 دولار.

العائد على الاستثمار: 99 من 99.

تأسست عام 1746، وتُعد من أعرق الجامعات الأميركية وأبرز مؤسسات البحث العلمي في العالم.

وتشير البيانات إلى أن 91% من خريجيها يعملون خلال سنة من التخرج.

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

رسوم الدراسة: 64 ألفا و310 دولارات.

نسبة التوظيف بعد التخرج: 92%.

الراتب الابتدائي: 110 آلاف و200 دولار.

متوسط الراتب في منتصف المهنة: 196 ألفا و900 دولار.

العائد على الاستثمار: 98 من 99.

يُعد من أبرز الجامعات العالمية وأكثرها تأثيرا في الابتكار والبحث العلمي. ويحصل خريجوه على رواتب تفوق المتوسط الوطني الأميركي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، ما يعكس قوة برامجه التعليمية.

أصعب 10 جامعات في العالم

بعيدا عن الولايات المتحدة، إليكم قائمة بأصعب 10 جامعات في العالم، يصعب الالتحاق بها بسبب صرامة شروط القبول، وذلك وفقا لمنصة بيوند ذا ستيت. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الجامعات تُسجل نسب توظيف عالية جدا لطلابها بعد التخرج.

جامعة أكسفورد البريطانية

نسبة القبول: 14%.

نسبة التوظيف بعد التخرج: 93%.

جامعة كامبردج البريطانية

نسبة القبول: نحو 21%.

نسبة التوظيف بعد التخرج: 91%.

جامعة تسينغهوا في الصين

نسبة القبول للطلاب الصينيين: 0.3%.

للطلاب الدوليين: بين 15% إلى 30%.

نسبة التوظيف بعد التخرج: 96%.

جامعة بكين في الصين

نسبة القبول للطلاب الصينيين: 1%.

للطلاب الدوليين: 95%.

نسبة التوظيف: 90%.

جامعة سنغافورة الوطنية في سنغافورة

نسبة القبول: 5%.

نسبة التوظيف: 88%.

المدرسة العليا للأساتذة في فرنسا

نسبة القبول: 5%.

نسبة التوظيف: لا توجد معلومات موثوقة.

المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ

نسبة القبول: 27%.

نسبة التوظيف: لا توجد معلومات واضحة.

جامعة طوكيو في اليابان

نسبة القبول: 34%.

نسبة التوظيف: 98.1%.

جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية

نسبة القبول: بين 15% و20%.

نسبة التوظيف: 90%.

المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي بالهند