خام الحديد يستقر عند أدنى مستويات تقلب.. فما السبب؟

تشهد أسواق خام الحديد حالة غير مسبوقة من الاستقرار، حيث تراجعت مستويات التقلب إلى أدنى مستوياتها منذ بدء اعتماد التسعير الفوري في 2008 و2009، بحسب تقرير نشرته منصة "إنفستينغ دوت كوم".

وأوضح التقرير أن الأسعار ظلت منذ منتصف 2024 تتحرك ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 90 و110 دولارات للطن، بمتوسط يقارب 100 دولار.

دور الصين في إعادة تشكيل السوق

التقرير نسب إلى محللي "يو بي إس غلوبال ريسيرش" أن هذا الاستقرار يعود بالأساس إلى تغيّر سلوك الشراء الصيني، إلى جانب توازن أساسيات السوق. وأكدوا أن إنشاء مجموعة الموارد المعدنية الصينية "سي إم آر جي" (CMRG) في يوليو/تموز 2022 أعاد تشكيل ديناميكيات السوق جذريًا، حيث باتت المجموعة تمثل أكثر من نصف شركات صناعة الصلب الصينية في مفاوضاتها مع الموردين العالميين، وتدير الطلب والتسعير والمخزونات الإستراتيجية.

وبحسب محللي "يو بي إس"، فإن تركيز القوة الشرائية بيد طرف واحد أدى إلى تحويل ميزان النفوذ من شركات التعدين إلى شركات صناعة الصلب، مما ساهم في تقليص المضاربات ودفع الأسعار نحو مسار أكثر هدوءًا.

توازن المعروض والطلب

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت الأسعار نحو 105 دولارات للطن بدعم من عودة النشاط بعد عرض عسكري في الصين، إضافة إلى التفاؤل المرتبط بخطة العمل الصينية وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وأشارت المؤشرات إلى حالة توازن عامة، إذ ظلت المخزونات في الموانئ الصينية والمصانع مستقرة على أساس أسبوعي، في حين تعافت الشحنات من الأسواق التقليدية، مع تسجيل البرازيل زيادة بنسبة 3% منذ بداية العام، كما تسارعت وتيرة إنتاج الصلب في الصين مطلع أغسطس/آب الماضي.

بيانات "ماي ستيل" أظهرت استقرار معدلات استخدام الطاقات الإنتاجية، في حين بلغت صادرات الصلب الصينية نحو 106 ملايين طن سنويًا في أغسطس/آب الماضي، رغم القيود التجارية المتزايدة. شركة "باوستيل" تتوقع أن تبقى الصادرات فوق 100 مليون طن في 2025، مع احتمال تراجعها نسبيا في الربع الرابع.

تأثيرات مالية وتوقعات مستقبلية

على الصعيد المالي، أظهر تداول العقود في بورصة داليان الصينية ميلاً سلبيا طفيفًا، حيث بلغ صافي العقود نحو سالب مليوني طن. ووفق توصيات "يو بي إس"، فإن التقييمات لا تزال "محايدة" لشركات "فالي" و"ريو تينتو" و"بي إتش بي"، في حين جاءت التوصية بالبيع على "فورتسكو ميتالز غروب" و"كيو آي أو".

إعلان

وأشارت تقديرات العوائد النقدية الحرة الفورية لعام 2026 إلى 4% لشركة "بي إتش بي"، و8% لـ"ريو تينتو"، و15% لـ"فالي". ورجح المحللون أن يصبح انخفاض التقلب هو "الوضع الطبيعي الجديد"، بما يتيح لشركات صناعة الصلب دقة أكبر في توقع تكاليفها، لكنه في المقابل يقلص من فرص المتعاملين الماليين في السوق.

التقرير خلص إلى أن استقرار أسعار خام الحديد يعكس تحول السوق نحو التنسيق الإستراتيجي بدلًا من المضاربة القصيرة الأجل. ووفق تحليل "يو بي إس"، فإن مزيجا من استقرار المخزونات، وتوازن الإنتاج، وإدارة الطلب المركزية، خلق ظروفًا نادرة لم يشهدها السوق منذ أكثر من 15 عامًا.