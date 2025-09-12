وزير أميركي: الاتحاد الأوروبي يمكنه التخلي عن الغاز الروسي خلال عام

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لرويترز اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يمكنه التخلص تدريجيا من الغاز الروسي في غضون 6 أشهر إلى 12 شهرا من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

وأبلغت الولايات المتحدة هذا الموقف لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري.

وجاءت تصريحات رايت خلال زيارته لبروكسل حيث التقى مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يونسن أمس الخميس لمناقشة إنهاء مشتريات أوروبا من الطاقة الروسية.

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي على مقترحات قانونية للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز من روسيا بحلول يناير/كانون الثاني 2028، مع فرض حظر على العقود قصيرة الأجل اعتبارا من العام المقبل.

وقال رايت، بشأن مدى سرعة الاتحاد الأوروبي في التخلص التدريجي من الغاز الروسي: "أعتقد أنه يمكن القيام بذلك بسهولة في غضون 12 شهرا، وربما في غضون ستة أشهر".

وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي أمس الخميس عقب اجتماع مع رايت، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالموعد النهائي الذي حدده لوقف واردات النفط والغاز من روسيا تدريجيا بحلول عام 2028.

وأوضح يونسن أن خطة الاتحاد الأوروبي المقترحة لوقف استيراد الغاز بحلول 2028 جرى وضعها "لتُنفذ بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأسعار ومشكلات الإمدادات في المستقبل"، مضيفا أن هذا سيتطلب من أوروبا زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع، إن الاتحاد الأوروبي يدرس التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بوتيرة أسرع في إطار العقوبات الجديدة ضد موسكو، دون أن تحدد كيفية تنفيذ ذلك.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تستورد أوروبا من روسيا حوالي 13% من احتياجاتها من الغاز هذا العام، انخفاضا من نحو 45% قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.